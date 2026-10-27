به گزارش خبرگزاری مهر، جواد احمدی زاده معاون فنی صداوسیمای مرکز خلیج فارس، افزود: بدنبال برخورد صاعقه به فرستنده تلویزیونی کوه گنو بندرعباس در شامگاه یکشنبه سوم آبان، این فرستنده آسیب دید.

وی گفت: آسیب دیدن این فرستنده موجب اختلال در دریافت شبکه‌های دیجیتال در شهرستان‌های بندرعباس، میناب، قشم و جزیره هرمز شده است.

معاون فنی صداوسیمای مرکز خلیج فارس افزود: با تلاش نیروهای معاونت فنی مرکز خلیج فارس، اکنون امکان دریافت سیگنال ۹ شبکه از کانال ۲۶ در شهرستان بندرعباس، قشم و هرمز فراهم شده است.

احمدی زاده گفت: برای شهرستان میناب نیز یک فرستنده جداگانه در نظر گرفته شده است که شهروندان می‌توانند با جستجوی کانال ۳۱، شبکه‌ها را دریافت کنند.

وی با عذرخواهی از اختلال پیش آمده، افزود: همکاران معاونت فنی با حداکثر توان در حال رفع این مشکل هستند و تا دو یا سه روز آینده این مشکل به طور کامل برطرف شود.