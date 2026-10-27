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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱

بازدید امیر الهامی از منطقه پدافند هوایی جنوب‌شرق و یگان‌های مستقر

بازدید امیر الهامی از منطقه پدافند هوایی جنوب‌شرق و یگان‌های مستقر

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) و نیروی پدافند هوایی ارتش، با حضور در منطقه پدافند هوایی جنوب‌شرق، از این منطقه و یگان‌های پدافندی مستقر در جزایر سه‌گانه بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا الهامی در جریان بازدید از منطقه پدافند هوایی جنوب‌شرق و یگان‌های پدافندی مستقر در جزایر سه‌گانه خلیج فارس، ضمن بررسی توان عملیاتی و آمادگی رزمی کارکنان، با رزمندگان این منطقه دیدار و از تلاش‌ها و نقش‌آفرینی آنان در سرنگونی هواپیمای A-10 آمریکایی در جریان جنگ تحمیلی سوم تقدیر کرد.

وی با قدردانی از مجاهدت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی رزمندگان پدافند هوایی ارتش، بر اهمیت حفظ روحیه خدمتی، تلاش جهادی، رصد هوشمندانه تهدیدات و ارتقای توان دفاعی تأکید کرد و اظهار داشت: تولید امنیت پایدار و حفظ آرامش مردم، از اولویت‌های اصلی پدافند هوایی ارتش است.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) کشور همچنین در دیدار با رزمندگان مستقر در جزایر سه‌گانه خلیج فارس، ضمن خداقوت به آنان، بر ضرورت حفظ آمادگی همه‌جانبه رزمی و ارتقای توان عملیاتی یگان‌ها تأکید کرد.

امیر سرتیپ الهامی با اشاره به توانمندی‌های رزمندگان پدافند هوایی ارتش، روحیه و توان رزمی آنان را قابل اتکا و رو به ارتقا توصیف کرد و افزود: پدافند هوایی کشور با اتکا به توان داخلی، مسیر پیشرفت و تقویت قدرت بازدارندگی را با قدرت ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6991768
محسن صمیمی

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