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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

ظرفیت طارم فراتر از تولید محصولات کشاورزی است

ظرفیت طارم فراتر از تولید محصولات کشاورزی است

زنجان- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم با اشاره به توانمندی این منطقه در حوزه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی گفت:ظرفیت طارم فراتر از تولید محصولات کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار، منوچهر یارمحمدی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از فعالیت حدود ۹ شرکت تعاونی در حوزه اراضی ملی شهرستان خبر داد و اظهار کرد: یک‌هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی تحت پوشش این شرکت‌ها به کشت محصولات کشاورزی و زیتون اختصاص یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم با اشاره به توانمندی این منطقه در حوزه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی گفت: بخشی از محصولات تولیدی سایر مناطق کشور، از جمله زیتون شیراز و سیر مغان، برای فرآوری به طارم منتقل می‌شود که این موضوع بیانگر ظرفیت شهرستان در توسعه فعالیت‌های مرتبط با صنایع غذایی و فرآوری محصولات است.

صادرات زیتون در گرو کاهش هزینه‌ها و توسعه بسته‌بندی

وی توسعه صادرات، بهبود بسته‌بندی و افزایش ارزش‌افزوده محصولات را از ضرورت‌های حمایت از کشاورزان عنوان کرد و افزود: اگرچه در زمینه تولید زیتون با مشکل جدی مواجه نیستیم، اما برای تقویت جایگاه این محصول در بازارهای هدف باید توجه بیشتری به فرآوری، بسته‌بندی و توسعه صادرات داشته باشیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم با اشاره به صادرات زیتون این منطقه به کشورهای روسیه، عراق، گرجستان و ارمنستان تصریح کرد: محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی با تولیدات کشورهایی همچون ترکیه رقابت می‌کنند و کاهش هزینه‌های تولید، یکی از عوامل مؤثر در حفظ قدرت رقابت و تداوم حضور در این بازارهاست.

یارمحمدی یکپارچه‌سازی اراضی را از راهکارهای مؤثر برای کاهش هزینه‌های کشاورزی دانست و گفت: اجرای این طرح با فراهم کردن زمینه افزایش بهره‌وری می‌تواند به بهبود شرایط تولید و افزایش توان رقابتی محصولات کشاورزی کشور کمک کند.

وی به محدودیت‌های صادراتی در شرایط جنگی اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، صادرات زیتون فله در اسفندماه و صادرات زیتون بسته‌بندی‌شده در اردیبهشت‌ماه آزاد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم از اجرای طرح یکپارچه‌سازی در ۳۴۰ هکتار از اراضی زراعی و مستثنیات این شهرستان خبر داد و گفت: اجرای این طرح با هدف کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و تقویت توان رقابتی محصولات کشاورزی در بازارهای داخلی و خارجی دنبال می‌شود.

یارمحمدی با اشاره به جایگاه کشاورزی در اقتصاد شهرستان طارم اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد فعالیت‌های کشاورزی این منطقه به باغداری و ۳۰ درصد به زراعت اختصاص دارد و شرایط اقلیمی مناسب، زمینه تولید محصولات متنوع در فصل‌های مختلف سال را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه میزان تولید سالانه محصولات زراعی و باغی طارم به ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تن می‌رسد، افزود: زیتون از محصولات شاخص این شهرستان به شمار می‌رود و طارم با سهمی حدود ۴۵ درصدی از تولید زیتون کشور، جایگاه نخست تولید این محصول را در ایران دارد.

کد مطلب 6991817

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