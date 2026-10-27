به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب افراسیاب در نشست مشترک قضایی قضات محاکم و دادسرای زنجان، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضایی با حضور قضات دادگاه‌های تجدیدنظر، محاکم و دادسرا، برای بررسی مباحث حقوقی و قضایی و ایجاد رویه واحد در رسیدگی‌ها ضروری است.

وی با بیان اینکه ممکن است قضات در موضوعات قضایی و تفسیر قوانین اختلاف نظر داشته باشند، افزود: طرح و بررسی این موارد در نشست‌های قضایی می‌تواند راهگشای تسریع در فرایند دادرسی و کاهش اطاله دادرسی باشد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان نشست‌های قضایی را نوعی مشاوره جمعی برای اتقان آرای قضایی دانست و گفت: بهره‌گیری از نظرات جمعی در موضوعات اختلافی می‌تواند به حل اختلافات و اجرای عدالت کمک کند.

افراسیاب همچنین با اشاره به اهمیت استفاده از نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، اظهار کرد: استفاده از این ظرفیت‌ها در جرایم کم‌اهمیت و مالی مورد تأکید است.

وی خاطرنشان کرد: نهادهای ارفاقی شامل مرتکبان جرایم خشن، خطرناک و جرایم مخل امنیت عمومی نمی‌شود.