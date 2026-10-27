به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی افزود: با رد فرجام‌خواهی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در دیوان عالی کشور، رأی صادرشده از سوی دادگاه تجدیدنظر مازندران تأیید و سه‌دانگ از اراضی مورد اختلاف از شمول وقفیت خارج شد.

وی با اشاره به روند رسیدگی قضایی به پرونده اختلاف مالکیت اراضی سه روستای شهرستان جویبار اظهار کرد: پرونده‌ای با موضوع ادعای مالکیت سه‌دانگ از شش‌دانگ عرصه و اعیان قریه‌های «کوهی‌خیل»، «گل‌محله» و «سیدزین‌العابدین» در مراجع قضایی استان مطرح و پس از رسیدگی بدوی در دادگستری شهرستان جویبار، در شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر مازندران مورد رسیدگی قرار گرفت.

پوریانی ادامه داد: شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران پس از رسیدگی به پرونده، رأی را به نفع خواهان صادر و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران را محکوم کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: پس از صدور این رأی، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان با اعتراض به دادنامه صادرشده، درخواست فرجام‌خواهی خود را به دیوان عالی کشور ارائه کرد تا موضوع در مرجع عالی قضایی مورد بررسی قرار گیرد.

پوریانی تصریح کرد: شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور پس از بررسی درخواست فرجام‌خواهی، با استناد به مواد قانونی، فرجام‌خواهی مطرح‌شده را رد و دادنامه صادر شده از سوی شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را تأیید کرد.

وی با تشریح نتیجه نهایی رسیدگی قضایی به این پرونده گفت: با تأیید رأی دادگاه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور، سه‌دانگ از شش‌دانگ عرصه و اعیان قریه‌های کوهی‌خیل، گل‌محله و سیدزین‌العابدین شهرستان جویبار از شمول وقفیت خارج و به مالکیت خواهان اصلی پرونده درآمد.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: با صدور این رأی از سوی مرجع عالی قضایی، وضعیت حقوقی موضوع مورد اختلاف در چارچوب مفاد دادنامه تعیین تکلیف شده و رأی صادرشده مطابق قانون قطعی و لازم‌الاجراست.