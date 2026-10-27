به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، نیکلاس فون آرکس، مدیر منطقه‌ای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که به ایران سفر کرده است، در دیدار با دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، با اشاره به همکاری‌های مشترک و سفرهای قبلی خود به کشورمان، از عملکرد هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در بحران ها تقدیر کرد.

وی با اشاره به رنج و خشونت جنگ‌ها در مناطق مختلف جهان از جمله یمن، سوریه و جنوب لبنان گفت: جنگ‌ها ظالم، خشن و ویران‌گر هستند، اما حضور اولین پاسخ‌دهندگان و امدادگرانی که تمام‌قد در خط مقدم ایستاده و به مردم یاری می‌رسانند، آواربرداری می‌کنند و خدمات سلامت روان ارائه می‌دهند، باعث می‌شود تا جنگ‌ها کمی کمتر هولناک به‌نظر برسند.

فون آرکس با ابراز تحسین نسبت به حمایت‌های روحی و روانی و اقدامات کلی جمعیت هلال‌احمر ایران تصریح کرد: ما از راه دور شاهد بودیم که چگونه امدادگران و حتی خود رئیس جمعیت در صحنه‌های انفجار و جنگ، سوار بر موتور در کنار آسیب‌دیدگان و نیازمند کمک‌ها حاضر شدند که این کار فوق‌العاده‌ای است.

وی همچنین با اشاره به همگرایی ملی و ایجاد جایگاهی اثرگذار برای جلب توجه مقامات عالی‌رتبه کشور افزود: اینکه توانستید شخصیت‌های مهمی را دور هم جمع کنید و شخص رئیس‌جمهور نیز در میان شما حضور یافت، بسیار ارزشمند است.

مدیر منطقه‌ای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با اشاره به تداوم و توسعه همکاری‌ها از ژوئن گذشته تاکنون در زمینه‌های تخصصی مختلف، خاطرنشان کرد: معتقدم کارهای بسیار بیشتری می‌توانیم انجام دهیم. ماجرا و صحنه‌های جنگ‌های اخیر، بسیار تاثیرگذار بود. تیم ما آماده است تا با همکاری تیم شما، بررسی‌های بیشتری برای تامین کالاهای مورد نیاز و گسترش فعالیت‌ها انجام دهد.

فون آرکس در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشکر از اعتماد متقابل هلال‌احمر ایران به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، موضوع اعتماد را بسیار کلیدی خواند.

وی در پایان درباره آخرین وضعیت پیگیری‌های منطقه‌ای، از جمله موضوع بیمارستان‌ها و مسائل مرتبط با امارات و قطر گفت: این موضوعات به صورت روزانه در حال پیگیری است و به محض دریافت اخبار جدید، در اسرع وقت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.