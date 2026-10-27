به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری شامگاه سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی رئیس سازمان محیط زیست کشور با تشکل‌ها و فعالان حوزه محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: رویکردهای استاندار خراسان جنوبی مبتنی بر رویکرد محیط زیستی است و برای استانی مانند خراسان جنوبی که هنوز همه ظرفیت‌های آن شناخته نشده، این موضوع بسیار مهم است.

وی افزود: هنوز کارهای بسیار زیادی در موضوع‌های مربوط به محیط زیست و مدیریت پسماند و... در این استان وجود دارد که باید اقدامات لازم در زمینه آن‌ها انجام شود.

انصاری خطاب به مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی گفت: باید از ظرفیت این افراد دلسوز و علاقه‌مند به محیط زیست به‌خوبی استفاده کنید.

وی با بیان اینکه هرچند سازمان محیط زیست در این خصوص وظایفی برعهده دارد، اما حفاظت از محیط زیست تنها با مشارکت مردم امکان‌پذیر است، افزود: اگر مشکلاتی هم در این حوزه وجود دارد، تلاش می‌کنیم که با انجام اقدامات مناسب مرتفع شوند؛ لذا ما بیشتر به همکاری با شما نیازمند هستیم.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه مشکلات زیادی در حوزه محیط زیست داریم که بعضی از آن‌ها عمیق هم شده‌اند، افزود: برخی از این موضوع‌ها جنبه جهانی دارند و مدیریت نامناسب آب سبب افزایش مشکلات در این حوزه شده است که باید به‌تدریج این مشکلات را حل کنیم.

انصاری با بیان اینکه مدیریت محله‌محور از موضوع‌های مورد تأکید رئیس‌جمهور است، یادآور شد: انجام این کار موجب حفظ سرمایه اجتماعی می‌شود؛ لذا همه باید در این زمینه پای کار باشیم.

وی تأکید کرد: اولویت ما همچنان حفظ زیستگاه‌های مربوط به یوز ایرانی بوده و پروژه حفظ یوز در قفس هم در کنار آن در حال انجام است.

انصاری با اشاره به لزوم حفظ امنیت زیستگاه‌ها و حل تعارض‌های موجود در این عرصه اظهار کرد: در موضوع پسماندها، با پیشنهاد وزارت کشور به‌زودی دستورالعملی ابلاغ می‌شود، زیرا متولی اصلی پسماند وزارت کشور است.

وی در خصوص حمایت از خانه‌های فناوری هم گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری منابع بیشتری برای کمک به خانه‌های فناور در استان‌ها دارد که باید از طریق معاونت آموزش سازمان محیط زیست آن را پیگیری کنید.

انصاری همچنین در زمینه اهمیت ندادن به درس انسان و محیط زیست در پایه یازدهم گفت: پایه یازدهم زمانی است که چون نزدیک کنکور است، به این درس اهمیت لازم داده نمی‌شود و پیگیری می‌کنیم که این درس در سال‌های قبل از آن تدریس شود.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر موضوع محله‌محوری افزود: در این زمینه باید به موضوع‌های مربوط به حوزه محیط زیست هم توجه کافی شود تا محلات دوستدار محیط زیست را در کشور داشته باشیم.

انصاری همچنین از همکاری بین منابع طبیعی و محیط زیست در خراسان جنوبی استقبال کرد و یادآور شد: انجام این کار خیلی ارزشمند است و باید از تجربه‌های پیشکسوتان هم به‌خوبی در عرصه محیط زیست استفاده شود.