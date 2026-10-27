به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت‌الله شمیرانی در جلسه تخصصی مدیریت مصرف انرژی شهرستان نظرآباد با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمندانه مصرف گاز اظهار کرد: مدیریت مصرف انرژی باید از مرحله توصیه و اطلاع‌رسانی عبور کند و به برنامه‌ای عملیاتی، هدفمند و قابل ارزیابی در بخش‌های مختلف تبدیل شود.

وی با اشاره به اهمیت پایداری تولید در فصل سرد سال افزود: واحدهای صنعتی، گلخانه‌ها و سایر بخش‌های مولد شهرستان نقش مهمی در اشتغال و رونق اقتصادی دارند؛ بنابراین، مدیریت مصرف انرژی باید با حفظ استمرار فعالیت‌های تولیدی و جلوگیری از هدررفت گاز دنبال شود.

فرماندار نظرآباد همچنین بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، شناسایی ظرفیت‌های صرفه‌جویی و پیگیری مستمر مصوبات تأکید کرد.

در این نشست، تعویض رایگان مشعل موتورخانه مدارس و ادارات شهرستان و اجرای طرح تعویض هزار دستگاه بخاری در فاز نخست به‌منظور افزایش راندمان تجهیزات گرمایشی، کاهش اتلاف انرژی و ارتقای ایمنی مورد توجه قرار گرفت.

جلسه تخصصی مدیریت مصرف انرژی شهرستان نظرآباد با حضور معاون اداره‌کل گاز استان البرز، رؤسای ادارات مرتبط، فعالان بخش تولید و گلخانه‌داران برگزار شد و راهکارهای بهینه‌سازی مصرف گاز و تأمین پایدار انرژی در فصل سرد سال مورد بررسی قرار گرفت.