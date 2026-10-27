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۶ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۰

شمیرانی: طرح تعویض هزار بخاری در نظرآباد اجرا می‌شود

شمیرانی: طرح تعویض هزار بخاری در نظرآباد اجرا می‌شود

نظرآباد _ فرماندار نظرآباد از برنامه تعویض رایگان مشعل موتورخانه مدارس و ادارات و اجرای طرح تعویض هزار بخاری در فاز نخست با هدف بهینه‌سازی مصرف گاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت‌الله شمیرانی در جلسه تخصصی مدیریت مصرف انرژی شهرستان نظرآباد با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمندانه مصرف گاز اظهار کرد: مدیریت مصرف انرژی باید از مرحله توصیه و اطلاع‌رسانی عبور کند و به برنامه‌ای عملیاتی، هدفمند و قابل ارزیابی در بخش‌های مختلف تبدیل شود.

وی با اشاره به اهمیت پایداری تولید در فصل سرد سال افزود: واحدهای صنعتی، گلخانه‌ها و سایر بخش‌های مولد شهرستان نقش مهمی در اشتغال و رونق اقتصادی دارند؛ بنابراین، مدیریت مصرف انرژی باید با حفظ استمرار فعالیت‌های تولیدی و جلوگیری از هدررفت گاز دنبال شود.

فرماندار نظرآباد همچنین بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، شناسایی ظرفیت‌های صرفه‌جویی و پیگیری مستمر مصوبات تأکید کرد.

در این نشست، تعویض رایگان مشعل موتورخانه مدارس و ادارات شهرستان و اجرای طرح تعویض هزار دستگاه بخاری در فاز نخست به‌منظور افزایش راندمان تجهیزات گرمایشی، کاهش اتلاف انرژی و ارتقای ایمنی مورد توجه قرار گرفت.

جلسه تخصصی مدیریت مصرف انرژی شهرستان نظرآباد با حضور معاون اداره‌کل گاز استان البرز، رؤسای ادارات مرتبط، فعالان بخش تولید و گلخانه‌داران برگزار شد و راهکارهای بهینه‌سازی مصرف گاز و تأمین پایدار انرژی در فصل سرد سال مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6992053

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