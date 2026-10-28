  1. استانها
  2. البرز
۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

تصادف دو پژو پارس در جاده چالوس ۶ مصدوم برجا گذاشت

تصادف دو پژو پارس در جاده چالوس ۶ مصدوم برجا گذاشت

کرج _ رئیس اورژانس البرز از مصدومیت ۶ نفر در پی تصادف دو خودروی سواری پرشیا در محور کرج ـ چالوس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز، اظهار کرد: این حادثه صبح چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ در محدوده بین سرودار و پورکان رخ داد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان شهید مدنی منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز با اشاره به خطرات تردد در محورهای کوهستانی، از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه حرکت کنند، از سبقت غیرمجاز بپرهیزند و پیش از رانندگی در ساعات بامدادی، استراحت کافی داشته باشند.

کد مطلب 6992670

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها