تصادف دو پژو پارس در جاده چالوس ۶ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز، اظهار کرد: این حادثه صبح چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ در محدوده بین سرودار و پورکان رخ داد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان شهید مدنی منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز با اشاره به خطرات تردد در محورهای کوهستانی، از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه حرکت کنند، از سبقت غیرمجاز بپرهیزند و پیش از رانندگی در ساعات بامدادی، استراحت کافی داشته باشند.