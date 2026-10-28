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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۱۷

با حکم رئیس سازمان حج و زیارت؛

حجت‌الاسلام رحمانی معاون جدید عتبات عالیات شد

حجت‌الاسلام رحمانی معاون جدید عتبات عالیات شد

علی رضا رشیدیان طی حکمی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدامین رحمانی را به‌عنوان «معاون امور عتبات عالیات» منصوب کرد و از خدمات مرتضی آقایی تقدیر نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش هایی از حکم رئیس سازمان خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین رحمانی آمده است:

«با عنایت به شایستگی، تعهد، تخصص، سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت "معاون امور عتبات عالیات" منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال، توسل به اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و در پرتو منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، سیاست‌های دولت و برنامه‌های ابلاغی سازمان، با همکاری معاونان، مدیران ستادی و استانی و تعامل مؤثر با مراجع داخلی و بین‌المللی، به راهبری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر امور عتبات عالیات و اربعین حسینی اهتمام ورزید و با رویکردی تحول‌گرا نسبت به توسعه و ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل و ساماندهی امور زائران، تقویت دیپلماسی زیارت، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و خدمات هوشمند و تقویت تعاملات بین‌دستگاهی، گزارش‌های تحلیلی و مستمر به اینجانب ارائه نمایید.

انتظار می‌رود با رویکردی آینده‌نگر، برنامه‌محور و مبتنی بر بهبود مستمر، زمینه تحقق اهداف راهبردی سازمان، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی زائران اعتاب مقدسه فراهم شود.»

کد مطلب 6993104

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