به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش هایی از حکم رئیس سازمان خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین رحمانی آمده است:

«با عنایت به شایستگی، تعهد، تخصص، سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت "معاون امور عتبات عالیات" منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال، توسل به اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و در پرتو منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، سیاست‌های دولت و برنامه‌های ابلاغی سازمان، با همکاری معاونان، مدیران ستادی و استانی و تعامل مؤثر با مراجع داخلی و بین‌المللی، به راهبری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر امور عتبات عالیات و اربعین حسینی اهتمام ورزید و با رویکردی تحول‌گرا نسبت به توسعه و ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل و ساماندهی امور زائران، تقویت دیپلماسی زیارت، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و خدمات هوشمند و تقویت تعاملات بین‌دستگاهی، گزارش‌های تحلیلی و مستمر به اینجانب ارائه نمایید.

انتظار می‌رود با رویکردی آینده‌نگر، برنامه‌محور و مبتنی بر بهبود مستمر، زمینه تحقق اهداف راهبردی سازمان، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی زائران اعتاب مقدسه فراهم شود.»