هاشمی: برنامه جامع گردشگری خراسان جنوبی تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی شامگاه چهارشنبه در نشست فعالان گردشگری با معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: خراسان جنوبی با وجود برخورداری از ظرفیت‌های فراوان، هنوز نتوانسته است اقتصاد گردشگری خود را به‌طور متناسب با این توانمندی‌ها توسعه دهد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، علمی و معدنی استان، افزود: بخش مهمی از داشته‌های خراسان جنوبی در حوزه علم و دانش است و آرامگاه چهره‌های برجسته علمی و ادبی در گوشه و کنار استان، بخشی از این میراث ارزشمند به شمار می‌رود.

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توسعه ژئوتوریسم در استان، خاطرنشان کرد: وجود معادن متعدد، از جمله معادن طلا، ظرفیت مناسبی برای رونق گردشگری زمین‌شناختی فراهم کرده است.

هاشمی با اشاره به پیشینه آموزشی خراسان جنوبی نیز گفت: سومین مدرسه رسمی و نخستین مدرسه نسوان در این استان ایجاد شده و خراسان جنوبی استعدادهای درخشانی در حوزه‌های مختلف دارد.

وی با بیان اینکه حفظ ظرفیت‌های میراث فرهنگی استان باید مورد توجه قرار گیرد، یادآور شد: با توجه به توانمندی‌های موجود، راه‌اندازی رشته‌های مرتبط با گردشگری در دانشگاه‌های خراسان جنوبی می‌تواند به تربیت نیروی متخصص و توسعه این بخش کمک کند.

این نماینده مجلس از گل نرگس و پنبه مله به‌عنوان دیگر ظرفیت‌های شاخص استان نام برد و خواستار برگزاری جشنواره‌هایی برای معرفی و شناساندن این محصولات شد.

هاشمی در ادامه بر ضرورت تدوین برنامه جامع گردشگری خراسان جنوبی تأکید کرد و افزود: استان در حوزه گردشگری سلامت نیز ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارد.

وی با اشاره به تعدد پروژه‌های نیمه‌تمام گردشگری در خراسان جنوبی، خواستار تشکیل کارگروهی برای پیگیری و تکمیل این طرح‌ها شد و ثبت جهانی روستاهای افین و چنشت را نیز از مطالبات این حوزه عنوان کرد.