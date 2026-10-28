معاون وزیر میراث: ثبت جهانی عناب خراسان جنوبی را پیگیری کنید

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی شامگاه چهارشنبه در نشست با فعالان گردشگری خراسان جنوبی اظهار کرد: سیاست دولت، ایجاد بوم‌گردی در هر روستا است و تسهیلات چهار درصدی نیز به فعالان این حوزه پرداخت می‌شود. همچنین آمادگی داریم اختیارات قابل واگذاری در حوزه گردشگری را به استان‌ها تفویض کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع خراسان جنوبی در حوزه گردشگری افزود: مطالعات تدوین طرح جامع گردشگری استان به‌زودی آغاز می‌شود تا برای شرایط و زمینه‌های مختلف گردشگری، برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر ظرفیت‌های گردشگری مذهبی و سلامت بیان کرد: در هیچ شرایطی مانع فعالیت در این حوزه‌ها نخواهیم شد.

محسنی بندپی با اشاره به صدور مجوز برای پنج آژانس گردشگری در خراسان جنوبی برای فعالیت در حوزه گردشگری سلامت یادآور شد: هتل‌هایی که بخواهند اقلام مورد نیاز خود را از خارج کشور وارد کنند، از معافیت ۱۰۰ درصدی برخوردار خواهند شد.

وی با تأکید بر ضرورت مردمی و رویدادمحور بودن برنامه‌های گردشگری افزود: برای پرداخت تسهیلات به فعالان حوزه بوم‌گردی و صنایع دستی محدودیتی وجود ندارد.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با اشاره به معافیت فعالان گردشگری از پرداخت عوارض در ۸۹ شهر کشور ادامه داد: مقرر شده است مدارس، به‌جز واگذاری به فرهنگیان، به افراد دیگر واگذار نشوند.

وی با بیان اینکه کشور به کارگاه ساخت‌وساز تبدیل شده است، گفت: سه هزار و ۱۸ پروژه گردشگری در کشور در حال اجراست و در حوزه مسائل نجومی نیز از پیشنهادهای ارائه‌شده استقبال می‌کنیم.

محسنی بندپی در پایان با اشاره به اهمیت ثبت جهانی عناب خراسان جنوبی تأکید کرد: اگر ثبت ملی عناب در جای دیگری انجام شده است، از همین امروز موضوع ثبت جهانی آن را پیگیری کنید.