جلال رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ورزش اظهار کرد: ورزش نقش مهمی در ارتقای سلامت جسم و روان، افزایش نشاط اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت روحیه همبستگی در جامعه دارد؛ از این رو، دسترسی همه اقشار به امکانات ورزشی یک حق طبیعی محسوب می‌شود و باید در تمامی مناطق استان فراهم گردد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مناطق روستایی افزود: در ۹ روستای کم‌برخوردار استان، تجهیزات ورزشی به ارزش ریالی یکصد میلیون ریال برای هر روستا تأمین و نصب شد تا ساکنان این مناطق نیز بتوانند از امکانات مناسب ورزشی بهره‌مند شوند و هیچ روستایی از این حق محروم نماند.

این مسئول با اشاره به گستردگی طرح در سطح استان تصریح کرد: در مجموع تا آبان‌ماه سال ۱۴۰۵، ۱۵۵ روستا در سطح استان طی چند سال گذشته به تجهیزات ورزشی مجهز شده‌اند و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت تا عدالت در توزیع امکانات ورزشی در تمامی نقاط استان محقق گردد.

رستمی با تاکید بر نقش ورزش در بهبود کیفیت زندگی روستاییان خاطرنشان کرد: توسعه ورزش همگانی در روستاها، نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت ساکنان مناطق محروم ایفا می‌کند و از این رو، توجه ویژه به این بخش در اولویت برنامه‌های اداره کل قرار دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی و فرهنگی افزود: علاوه بر تجهیز خانه‌های ورزش، دوره‌های آموزشی برای آشنایی روستاییان با رشته‌های مختلف ورزشی در دستور کار قرار گرفته تا استعدادهای بومی شناسایی و پرورش یابند و زمینه حضور آنان در میادین استانی و ملی فراهم شود.

مدیرکل ورزش و امور جوانان ایلام در پایان گفت: تلاش می‌کنیم با همکاری دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستاها، روند تجهیز و بهسازی فضاهای ورزشی را سرعت بخشیم تا هیچ روستایی در استان از امکانات اولیه ورزشی بی‌بهره نماند و همه مردم بتوانند در محیطی سالم و بانشاط به فعالیت بدنی بپردازند.