به گزارش خبرنگار مهر، پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از پاویون خراسان جنوبی در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی و صنایع وابسته (ایران کانماین ۱۴۰۵) اظهار کرد: بخش معدن یکی از بخش‌های مستعد اقتصاد کشور است و با وجود ظرفیت‌های گسترده، همچنان فرصت‌های بسیاری برای بهره‌برداری از توانمندی‌های این حوزه وجود دارد.

وی با قدردانی از تلاش فعالان بخش خصوصی در حوزه معدن افزود: حمایت مؤثرتر سایر بخش‌های اقتصادی از معدن می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌ها و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های این بخش را فراهم کند.

خراسان جنوبی؛ از ظرفیت طلا تا بازار گوهرسنگ‌ها

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جایگاه معدنی خراسان جنوبی گفت: این استان یکی از شناسنامه‌های معدنی کشور است و در حوزه‌هایی مانند طلا و گوهرسنگ‌ها ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی دارد.

باقری با اشاره به بازار کمتر شناخته‌شده گوهرسنگ‌ها بیان کرد: این حوزه می‌تواند با ایجاد ارزش افزوده، فرصت‌های مناسبی برای اقتصاد کشور فراهم کند.

وی ادامه داد: توسعه فعالیت‌های معدنی و صنعتی با تمرکز بر صادرات، زمینه بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های خراسان جنوبی را فراهم می‌کند و بیرجند و دیگر مناطق استان نیز برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی مستعد هستند.

ضرورت حضور سرمایه‌گذاران در نمایشگاه‌های تخصصی

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر نقش نمایشگاه‌های تخصصی در معرفی فرصت‌های اقتصادی اظهار کرد: اتاق‌های بازرگانی باید زمینه حضور فعالان اقتصادی و بنگاه‌های توانمند هر حوزه را در کنار خود فراهم کنند تا از این رویدادها برای گسترش همکاری‌ها و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استفاده بیشتری شود.

باقری با اشاره به حضور اتاق بازرگانی بیرجند در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی افزود: فعالیت‌های این اتاق در سال‌های اخیر و حضور آن در رویدادهای تخصصی قابل مشاهده است.

وی گفت: این اقدامات در راستای مأموریت اتاق‌های بازرگانی برای نمایندگی از بخش خصوصی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تعامل با بخش‌های مختلف انجام می‌شود و می‌تواند به افزایش بهره‌مندی فعالان اقتصادی استان از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری‌های صنعتی و تولیدی کمک کند.

خانه معدن؛ حلقه ارتباط فعالان اقتصادی

باقری همچنین با اشاره به نقش تشکل‌های تخصصی در توسعه اقتصادی اظهار کرد: تشکل‌ها از ظرفیت‌های مهم اتاق‌های بازرگانی هستند و استفاده از توان تخصصی آن‌ها می‌تواند پیگیری مسائل و نیازهای فعالان اقتصادی را مؤثرتر کند.

وی با اشاره به ازسرگیری فعالیت خانه معدن خراسان جنوبی و تغییرات مدیریتی این تشکل افزود: بر اساس توضیحات ارائه‌شده در جریان بازدید، خانه معدن استان با مدیریت جدید و حضور داود رئیسی، فعالیت‌های خود را با جدیت بیشتری دنبال می‌کند که این موضوع مایه خوشحالی است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: حمایت اتاق‌های بازرگانی از تشکل‌های استانی به تقویت فعالیت‌های تخصصی و بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند و در نهایت، منافع آن به فعالان اقتصادی و مجموعه اتاق بازرگانی بازمی‌گردد.