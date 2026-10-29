به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی صبح پنج شنبه در نشستی با وزیر کار، اظهار کرد: مجموعه‌های مختلف با تمام توان در مسیر خدمت‌رسانی فعالیت می‌کنند.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به اهمیت الگوگیری از روحیه مقاومت و ایستادگی افزود: مقاومت، دلاوری و رشادت ملت ایران از جمله ظرفیت‌هایی است که باید در عرصه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد. مسئولان نیز باید با شناخت مطالبات مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، برای رفع مشکلات و بهبود شرایط زندگی مردم تلاش کنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین فاطمی با تأکید بر اهمیت نقش مجموعه‌های فعال در حوزه اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی تصریح کرد: این مجموعه‌ها از ظرفیت قابل‌توجهی برای ایفای نقش در نقاط مختلف کشور برخوردارند و می‌توانند با آموزش، توانمندسازی مردم و ایجاد زمینه فعالیت‌های اقتصادی، در پیشرفت مناطق مختلف مؤثر باشند.

وی ادامه داد: لازم است زمینه حضور مؤثر این مجموعه‌ها در استان‌ها فراهم شود تا مردم مناطق مختلف بتوانند از خدمات آموزشی، امکانات و ظرفیت‌های آن‌ها بهره‌مند شوند. همچنین باید برای صیانت از امکانات و تجهیزات موجود تدابیر لازم اتخاذ شود تا از آسیب‌ها و سرقت‌های احتمالی جلوگیری شود.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به ضرورت تسهیل در ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی خاطرنشان کرد: اگر تصمیم‌گیری‌ها و پرداخت تسهیلات صرفاً از مرکز انجام شود، ممکن است استان‌ها در اجرای برنامه‌ها با محدودیت‌هایی مواجه شوند. ضروری است اختیارات لازم به استان‌ها واگذار شود تا مسئولان محلی بتوانند متناسب با نیازها و شرایط منطقه، تصمیم‌های مؤثرتر و سریع‌تری اتخاذ کنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین فاطمی همچنین بر لزوم حمایت از واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها تأکید کرد و گفت: تسهیلات و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای احیای کارخانه‌ها و رونق تولید باید به‌گونه‌ای اجرا شود که این منابع در مسیر واقعی خود قرار گیرند و به حفظ اشتغال و تأمین معیشت مردم کمک کنند.

وی در پایان با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت بازنشستگان و حمایت از فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، رفع موانع موجود و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی، افزایش اشتغال و رضایتمندی مردم بیش از پیش فراهم شود.