سعید نجفی رئیس شورای اسلامی استان زنجان شد

به گزارش خبرنگار مهر، شصت‌وپنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی استان زنجان، روز ششم آبان‌ماه ۱۴۰۵ با بررسی موضوعات مرتبط با مدیریت شورا، مسائل مالی سازمان همیاری شهرداری‌ها و مکاتبات واصله از شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد.

در این جلسه و پس از استعفای حسینی از ریاست شورای اسلامی استان زنجان، اعضای شورا با بررسی موضوع انتخاب رئیس جدید، سعید نجفی، عضو شورای اسلامی شهر زنجان و عضو شورای اسلامی استان را با رأی اکثریت مطلق اعضا به‌عنوان رئیس جدید شورای اسلامی استان زنجان انتخاب کردند.

نجفی پس از انتخاب به این سمت، بر ضرورت هم‌افزایی، تعامل و همکاری میان اعضای شوراهای اسلامی تأکید کرد و ارتقای جایگاه شوراها را مستلزم هماهنگی بیشتر، استفاده از ظرفیت‌های موجود و تقویت همکاری میان اعضا دانست.

وی با اشاره به تمدید مهلت فعالیت شوراهای اسلامی دوره ششم، از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا خواست از فرصت باقی‌مانده برای پیگیری مسائل و مشکلات مردم، رسیدگی به مطالبات شهروندان و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های قانونی شوراها استفاده کنند.

رئیس جدید شورای اسلامی استان زنجان با تأکید بر اهمیت مسئولیت شوراها در پیگیری مسائل محلی، بر ضرورت توجه اعضا به اولویت‌های مردم و استفاده مطلوب از زمان باقی‌مانده برای پیشبرد امور و تقویت عملکرد شوراهای اسلامی تأکید کرد.

در ادامه این جلسه، گزارش‌های مالی سازمان همیاری شهرداری‌ها مورد بررسی اعضای شورای اسلامی استان قرار گرفت و موضوعات مرتبط با این گزارش‌ها در دستور کار جلسه بود.

همچنین مکاتبات واصله از شوراهای اسلامی شهر و روستا بررسی شد تا موضوعات مطرح‌شده از سوی شوراها در چارچوب وظایف و اختیارات شورای اسلامی استان مورد رسیدگی قرار گیرد.

شورای اسلامی استان به‌عنوان یکی از نهادهای شورایی، ظرفیت پیگیری مسائل مشترک شوراهای اسلامی شهر و روستا و ایجاد هماهنگی میان آنها را دارد. از این رو، تعامل میان اعضا، بررسی دقیق مسائل و پیگیری مطالبات شوراهای محلی می‌تواند در ارتقای کارآمدی این نهاد و بهبود روند رسیدگی به مسائل مناطق مختلف استان مؤثر باشد.

انتخاب سعید نجفی به ریاست شورای اسلامی استان زنجان در شرایطی انجام شد که با تمدید مهلت فعالیت شوراهای دوره ششم، استفاده مؤثر از زمان باقی‌مانده برای پیگیری امور جاری و رسیدگی به مطالبات مردم از جمله موضوعات مورد تأکید در این جلسه بود.