به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی‌پور ظهر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تأمین فسفر مورد نیاز گیاه در مراحل رشد گندم اهمیت زیادی دارد، اظهار کرد: با توجه به محدودیت تأمین کودهای فسفری، استفاده از روش‌هایی مانند بذرمال، کودآبیاری و محلول‌پاشی می‌تواند به جبران بخشی از نیاز فسفری گیاه کمک کند.

بذرمال؛ راهکاری برای تقویت رشد اولیه گندم

وی گفت: بر اساس توصیه‌های فنی ابلاغ‌شده، استفاده از کودهای حاوی فسفر و روی، کودهای زیستی حل‌کننده فسفر و مایکوریزا در روش بذرمال، مطابق با دستورالعمل مصرف هر محصول، می‌تواند به بهبود رشد اولیه گیاهچه و توسعه ریشه‌های گندم کمک کند.

این روش در کنار سایر راهکارهای تغذیه‌ای، امکان تأمین بخشی از نیاز گیاه به عناصر غذایی را در مراحل ابتدایی رشد فراهم می‌کند.

زمان‌بندی کودآبیاری در مزارع گندم آبی

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان درباره نحوه استفاده از کودآبیاری در مزارع گندم آبی گفت: اگر کود فسفری پایه پیش از کشت مصرف نشده باشد یا میزان مصرف آن کمتر از ۳۰ درصد مقدار توصیه‌شده باشد، کودآبیاری با اسید فسفریک یا اوره فسفات در سه مرحله شامل آغاز رشد و سبز شدن، اواسط پنجه‌زنی و شروع ساقه‌دهی توصیه می‌شود.

وی افزود: در مزارعی که ۳۰ تا ۵۰ درصد مقدار توصیه‌شده کود فسفری پایه مصرف شده است، کودآبیاری در دو مرحله اواسط پنجه‌زنی و شروع ساقه‌دهی انجام می‌شود.

محلول‌پاشی برای جبران بخشی از کمبود فسفر

محمدی‌پور با اشاره به امکان استفاده از محلول‌پاشی در مزارع گندم آبی و دیم اظهار کرد: محلول‌پاشی کودهای مونوپتاسیم فسفات، مونوآمونیوم فسفات یا اوره فسفات به میزان پنج کیلوگرم در هکتار و با غلظت یک درصد، در مرحله پنجه‌زنی و پیش از ظهور ساقه، می‌تواند به جبران بخشی از کمبود فسفر کمک کند.

به گفته وی، در صورت وجود کمبود شدید، تکرار محلول‌پاشی در مرحله ساقه‌روی امکان‌پذیر است؛ البته در مزارع دیم باید این عملیات در شرایط رطوبتی مناسب خاک و بدون تنش رطوبتی گیاه انجام شود.

روش‌های جایگزین، مکمل کود فسفری پایه هستند

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان تأکید کرد: روش‌هایی مانند بذرمال، کودآبیاری و محلول‌پاشی، راهکارهایی برای جبران بخشی از کمبود فسفر در کوتاه‌مدت هستند و جایگزین کامل مصرف خاکی کودهای فسفری به‌صورت پایه نمی‌شوند.

وی افزود: در بلندمدت، مصرف خاکی کودهای فسفری نقش اساسی در افزایش و حفظ حاصلخیزی خاک دارد و باید در برنامه تغذیه‌ای مزارع مورد توجه قرار گیرد.

تأکید بر مصرف اصولی سولفات پتاسیم

محمدی‌پور همچنین با اشاره به موجودی قابل‌توجه کود سولفات پتاسیم در استان، بر ضرورت آگاهی‌بخشی به کشاورزان درباره اهمیت این کود و مصرف آن متناسب با نیاز مزرعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه برخی کشاورزان استقبال محدودی از مصرف سولفات پتاسیم دارند، اظهار کرد: استفاده اصولی از این کود در مزارعی که به پتاسیم نیاز دارند، با توجه به شرایط اقلیمی و نیاز غذایی محصول، می‌تواند به بهبود تغذیه گیاه و افزایش بهره‌وری تولید کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزان باید مصرف متناسب کود با نیاز مزرعه را سرمایه‌گذاری برای بهبود عملکرد و کیفیت محصول بدانند، نه صرفاً هزینه‌ای اضافی.

در پایان، سازمان جهاد کشاورزی لرستان از گندم‌کاران خواست برای دریافت مشاوره تخصصی درباره انتخاب نوع کود، مقدار مصرف و زمان مناسب استفاده از آن، متناسب با شرایط مزرعه خود، به مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌ها مراجعه کنند.