دادستان کرمان: گروه تروریستی - صهیونیستی در کرمان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی پنجشنبه هفتم آبان در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات اطلاعاتی انجام‌شده طی چهار ماه اخیر در این پرونده، اظهار کرد: سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، شبکه مذکور را شناسایی کرده و در راستای مقابله با فعالیت‌های سازمان‌یافته علیه امنیت کشور، به آن ضربه وارد کرده است.

وی افزود: بررسی ابعاد این شبکه، نحوه ارتباط اعضای آن با عوامل هدایت‌کننده و چگونگی اجرای برنامه‌های جذب، آموزش و سازماندهی در دستور کار قرار دارد و ابعاد مختلف موضوع از منظر امنیتی و قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

دادستان کرمان با تأکید بر صیانت از امنیت عمومی و مقابله با اقدامات سازمان‌یافته علیه ثبات کشور، تاکید کرد: هرگونه اقدام مجرمانه که با هدف برهم زدن امنیت جامعه، سازماندهی فعالیت‌های غیرقانونی یا تعرض به امنیت ملی صورت گیرد، در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و با مرتکبان آن برخورد قانونی متناسب انجام می‌شود.

بخشی ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در شناسایی و خنثی‌سازی تهدیدات، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود، رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با امنیت عمومی و ملی را با رعایت موازین قانونی و حقوق متهمان دنبال می‌کند.