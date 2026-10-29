به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی، سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن شامگاه پنجشنبه ۷ آبان در نشست خبری پیش از دیدار با استقلال خوزستان اظهار داشت: بازی مهمی خواهد بود، می‌دانید که چه شرایطی داریم اما اگر جلوتر برویم رفته رفته بهتر می‌شویم؛ امیدوارم تیمی که شایسته تر است پیروز شود، بازیکنانم می‌دانند باید تمام توان خود را به کار ببرند تا از این گردنه‌های سخت عبور کنیم.

وی افزود: امیدوارم تیم بیش از پیش برای بردن مصمم باشد، تمام انرژی همه مجموعه ذوب‌آهن شادی دل هواداران این تیم است، قطره‌ای کم نخواهیم گذاشت؛ برنامه‌ریزی ما کسب ۳ امتیاز در دیدار با استقلال خوزستان است.

ربیعی تصریح کرد: در خصوص نقل‌وانتقالات ذوب‌آهن نظراتی دارم اما نمی‌خواهم الان در خصوص آن صحبت کنم، ۴۸ ساعت پس از حضور در ذوب‌آهن می‌دانستم که باید چه اتفاقاتی در ترکیب ذوب‌آهن رخ دهد.

سرمربی ذوب‌آهن در خصوص انتخاب پنالتی‌زن این تیم گفت: احتمال دارد اگر پنالتی به دست بیاوریم باز هم جواد بزند، فوتبالیست و مهاجم خوبی است، در سال اول حضورم ۱۰ گل به ثمر رساند اما ممکن است هم که بازیکن دیگری پنالتی بزند.

وی با اشاره به این که می‌دانم تیم سایه چه اهمیتی دارد، خاطرنشان کرد: چون خودم زمانی مربی سایپامهر، تیم دوم ساپیا بودم، الان هم به ذوب‌آهن ب توجه دارم و حتما در مسابقات این تیم حضور خواهم داشت و اگر بازیکنی شرایطش را داشته باشد به تیم اصلی اضافه خواهیم کرد تا به آن‌ها نشان دهیم، تلاش‌شان دیده می‌شود.