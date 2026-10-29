به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کلانتری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج، در جلسه بررسی سند پشتیبان برنامه عملیاتی سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز، بر ضرورت مسئله‌محوری علوم انسانی، ارتباط دانشگاه با جامعه و اقتصاد و اصلاح نظام ارزیابی پژوهش‌ها با هدف افزایش نقش این حوزه در حل مسائل کشور تأکید کرد.

وی اظهار کرد: علوم انسانی و هنر در حکمرانی کارآمد، انسجام اجتماعی و حفظ هویت ایرانی ـ اسلامی نقش اساسی دارند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل کشور به تحلیل‌های مدیریتی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی نیاز دارند، افزود: واحدهای دانشگاهی باید متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای مناطق خود، مأموریت مشخصی برای حل مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی تعریف کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز، ارتباط علوم انسانی با مدیریت شهری، صنعت، کسب‌وکار و نهادهای اجتماعی را ضروری دانست و گفت: خروجی دانشگاه باید علاوه بر مقاله و مدرک، شامل راهکارهای اجرایی، خدمات تخصصی و تربیت نیروی مهارت‌مند باشد.

کلانتری با تأکید بر ضرورت حمایت مالی از پژوهش‌های اولویت‌دار علوم انسانی بیان کرد: تخصیص اعتبار باید بر اساس کیفیت علمی، اهمیت مسئله و قابلیت اجرای نتایج پژوهش‌ها انجام شود.

وی افزود: در ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاهی و اعضای هیئت علمی، علاوه بر شاخص‌های متعارف علمی، میزان حل مسائل جامعه، تأثیرگذاری فرهنگی و اجتماعی و ارائه راهکارهای سیاستی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز با اشاره به تحولات فناوری و تغییرات بازار کار، بازنگری در برنامه‌های درسی علوم انسانی را ضروری دانست و گفت: آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، توانایی تحلیل و تصمیم‌گیری، آموزش میان‌رشته‌ای و سواد هوش مصنوعی باید در برنامه‌های آموزشی جایگاه مشخصی داشته باشند.

کلانتری همچنین بر تفویض اختیار بیشتر به واحدهای دانشگاهی، توسعه همکاری‌های پژوهشی و تدوین نقشه راه اجرایی برای تحول علوم انسانی تأکید کرد و خواستار تعیین مسئول اجرا، زمان‌بندی، منابع مالی و شاخص‌های ارزیابی برای هر برنامه شد.

شایان ذکر است؛ این جلسه با حضور معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از مدیران، رؤسای واحدها، معاونان و اعضای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز در واحد کرج برگزار شد.