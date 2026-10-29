به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهرعلی باران‌چشمه، رئیس فدراسیون ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای شامگاه پنجشنبه در مراسم ورزش زورخانه‌ای با عنوان «نقش جهان، میدان پهلوانان»، در مدیران نقش‌جهان اصفهان اظهار داشت: دو هفته گذشته نیز این برنامه را در یزد برگزار کردیم که در آن هزار نفر حضور داشتند؛ وزیر ورزش و جوانان نیز بر اجرای این برنامه در استان‌های کشور تأکید کرده‌اند.

وی افزود: این برنامه با دو هدف ترویج ورزش زورخانه‌ای و دوم، تجدید میثاق با رهبر شهید انقلاب و تجدید بیعت با رهبر عزیزمان، برگزار می‌شود.

باران‌چشمه تصریح کرد: امروز شاهد اجرای ورزش زورخانه‌ای با حضور حدود هزار و ۵۰۰ نوجوان در میدان نفش جهان اصفهان بودیم؛ این نوجوانان مدتی است که به ورزش زورخانه‌ای می‌پردازند.

رئیس فدراسیون ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای گفت: ورزشی که مروج فرهنگ پهلوانی و مرام جوانمردی است؛ ورزش زورخانه‌ای تنها ورزش جسم نیست، بلکه ورزش روح هم است؛ اصفهان ظرفیت‌های ارزشمندی دارد و مجموعه‌هایی همچون گروه صنعتی انتخاب نیز برای فراهم‌کردن زمینه رشد این رشته ورزشی همکاری کرده‌اند.

وی افزود: این ظرفیت می‌تواند به ما کمک کند تا در مسیر اعتلای رشته‌های ورزشی ریشه‌دار در تاریخ کشور گام برداریم؛ شرکت‌ها و مجموعه‌هایی همچون گروه صنعتی انتخاب، از حامیان فدراسیون نیز هستند و به توسعه این ورزش کمک می‌کنند.

باران‌چشمه تصریح کرد: اصفهان یکی از استان‌های توانمند کشور در عرصه ورزش است و همواره از استان‌هایی بوده که در این حوزه حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای اصفهان گفت: در سال‌های متمادی رتبه نخست کشور را در این حوزه در اختیار داشته است و بدون تردید، حمایت بخش صنعت و مجموعه‌های صنعتی می‌تواند کمک شایانی به توسعه این ورزش کند.

وی ادامه داد: ورزش زورخانه‌ای متعلق به فرهنگ این سرزمین و برخاسته از هویت این آب‌وخاک است؛ بنابراین هر میزان برای توسعه آن هزینه کنیم، سرمایه‌گذاری ارزشمندی خواهد بود.

باران‌چشمه با بیان این که ورزش زورخانه‌ای ورزشی با قدمت هزارساله در این سرزمین است، خاطرنشان کرد: این رشته با ریشه‌های هویتی ما پیوند خورده است؛ با این ‌حال، نسل جدید با توجه به شرایط زندگی و مشکلات موجود، حتی نسبت به نسل‌های گذشته تحرک بدنی کمتری دارد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای گفت: برای گسترش این ورزش در میان نسل جدید، برنامه‌ای با همکاری آموزش‌وپرورش در نظر گرفته‌ایم تا ورزش زورخانه‌ای در مدارس توسعه یابد. این اقدام هم از نظر تقویت پیوندهای بدنی و هم از نظر ارتقای سلامت جسمانی اهمیت دارد.

وی ادامه داد: طرح شهید طوقانی با همین هدف دنبال می‌شود و آموزش ورزش زورخانه‌ای در مدارس، از پایه‌های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی به بالا، در همین چارچوب قرار دارد.

باران‌چشمه تصریح کرد: نوجوانانی که امروز در این برنامه حضور داشتند، حاصل آموزش‌هایی هستند که در این مسیر دریافت کرده‌اند. سلامت کودکان و نوجوانان برای ما اهمیت دارد. در کنار این موضوع، ترویج فرهنگ جوانمردی و پهلوانی نیز از اهداف اصلی ماست.

رئیس فدراسیون ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای گفت: باید مرام پهلوانی را در جامعه و نونهالان و نوجوانان گسترش دهیم تا هر یک از آنان بتوانند در آینده به پهلوانانی نام‌آور تبدیل شوند؛ ورزش زورخانه‌ای با ترویج سیره امیرالمؤمنین علی (ع)، نخستین و بزرگ‌ترین الگوی پهلوانی، پیوند دارد.

وی افزود: از همین‌رو، اگر خانواده‌ها نیز در این مسیر همکاری کنند و فرزندان خود را به حضور در این رشته ورزشی هدایت کنند، می‌توانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم؛ خانواده‌ها می‌توانند با هدایت فرزندان‌شان به ورزش زورخانه‌ای در تحقق این هدف نقش‌آفرینی کنند.

باران‌چشمه در پایان گفت: ما نیز تمام امکانات زورخانه‌ها، فدراسیون و هیئت‌های استانی را در اختیار این طرح قرار می‌دهیم تا زمینه حضور و فعالیت بیشتر کودکان و نوجوانان فراهم شود و شاهد گسترش این ورزش در کشور باشیم.