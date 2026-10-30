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۸ آبان ۱۴۰۵، ۸:۰۲

دستگیری متهم آتش‌سوزی انبار در نیمبلوک با انگیزه اختلافات خانوادگی

دستگیری متهم آتش‌سوزی انبار در نیمبلوک با انگیزه اختلافات خانوادگی

بیرجند- رئیس دادگاه عمومی بخش نیمبلوک از دستگیری و بازداشت متهم آتش‌سوزی یک انبار در این بخش خبر داد و گفت: متهم در اظهارات اولیه، اختلافات خانوادگی را انگیزه این اقدام عنوان کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین گل‌نما، رئیس دادگاه عمومی بخش نیمبلوک صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع آتش‌سوزی در انبار متعلق به یکی از شهروندان این بخش، موضوع در دستور کار مراجع ذی‌ربط قرار گرفت و فرد مظنون پس از شناسایی، دستگیر شد.

وی افزود: آتش‌سوزی در همان ساعات ابتدایی مهار شد و متهم پس از انجام اقدامات قانونی، بازداشت و روانه زندان شد.

رئیس دادگاه عمومی بخش نیمبلوک با اشاره به اظهارات اولیه متهم بیان کرد: وی اختلافات خانوادگی را انگیزه ارتکاب این اقدام عنوان کرده است و ابعاد مختلف پرونده در چارچوب مقررات قانونی در حال رسیدگی است.

گل‌نما تأکید کرد: برخورد با مرتکبان جرائم و رسیدگی به پرونده‌های قضایی با هدف صیانت از حقوق شهروندان و حفظ نظم و امنیت عمومی، در چارچوب قانون دنبال می‌شود.

کد مطلب 6994055

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