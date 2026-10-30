به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین گل‌نما، رئیس دادگاه عمومی بخش نیمبلوک صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع آتش‌سوزی در انبار متعلق به یکی از شهروندان این بخش، موضوع در دستور کار مراجع ذی‌ربط قرار گرفت و فرد مظنون پس از شناسایی، دستگیر شد.

وی افزود: آتش‌سوزی در همان ساعات ابتدایی مهار شد و متهم پس از انجام اقدامات قانونی، بازداشت و روانه زندان شد.

رئیس دادگاه عمومی بخش نیمبلوک با اشاره به اظهارات اولیه متهم بیان کرد: وی اختلافات خانوادگی را انگیزه ارتکاب این اقدام عنوان کرده است و ابعاد مختلف پرونده در چارچوب مقررات قانونی در حال رسیدگی است.

گل‌نما تأکید کرد: برخورد با مرتکبان جرائم و رسیدگی به پرونده‌های قضایی با هدف صیانت از حقوق شهروندان و حفظ نظم و امنیت عمومی، در چارچوب قانون دنبال می‌شود.