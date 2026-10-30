محمدتقی ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری دهه پدافند غیرعامل از چهارم تا پانزدهم آبان‌ماه، اظهار کرد: در این ایام، ویژه‌برنامه‌های متعددی با هدف ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان برای مواجهه با شرایط اضطراری برگزار شد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این برنامه‌ها بر تبیین، آموزش و آگاهی‌بخشی، به‌ویژه برای جوانان و نوجوانان متمرکز بود، افزود: در همین راستا، برنامه‌های مشترکی با همکاری آموزش و پرورش استان به اجرا درآمد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان با اشاره به نواخته شدن زنگ پدافند غیرعامل در مدارس استان طی هفته گذشته، گفت: آشنایی دانش‌آموزان با راهکارهای پیشگیری از آسیب‌ها و نحوه مقابله با تهدیدهای احتمالی، از مهم‌ترین اهداف اجرای این برنامه بود.

ادهم با تأکید بر توجه ویژه به موضوع نوجوانان و جوانان در برنامه‌های امسال، تصریح کرد: باید برای تربیت نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر تلاش کنیم که پدافند غیرعامل را نه صرفاً یک موضوع اداری، بلکه اصلی ضروری در زندگی فردی و اجتماعی خود بداند.

وی آگاهی‌بخشی را همچنان یکی از مؤثرترین راهکارها برای نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل دانست و افزود: در طول دهه پدافند غیرعامل، برنامه‌های ترویجی و آموزشی متعددی برای اقشار مختلف مردم در نقاط گوناگون استان سمنان برگزار شد.