سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۹:۴۰ امروز، یک دستگاه مینی‌بوس با هشت سرنشین در آزادراه معلم، در مسیر شهرک صنعتی مورچه‌خورت، واژگون شد و سه نفر از سرنشینان آن مصدوم شدند.

وی افزود: پس از وقوع این حادثه، مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند و هر سه نفر به‌صورت سرپایی تحت مداوا قرار گرفتند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به بررسی‌های کارشناسی درباره علت وقوع این حادثه تصریح کرد: کارشناسان پلیس راه، علت واژگونی مینی‌بوس را ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در شرایط لغزندگی جاده اعلام کردند.

میرزایی با تأکید بر اینکه رانندگی در مسیرهای لغزنده به دقت و احتیاط بیشتری نیاز دارد، گفت: رانندگان باید متناسب با وضعیت سطح راه و شرایط جوی، سرعت خود را تنظیم کنند و از حرکت با سرعتی که امکان کنترل خودرو را کاهش می‌دهد، بپرهیزند.

وی ادامه داد: در شرایط بارندگی و لغزندگی جاده، رعایت فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کاهش اصطکاک لاستیک با سطح راه می‌تواند کنترل وسیله نقلیه و توقف به‌موقع آن را دشوار کند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان همچنین از رانندگان خواست از ترمزگیری شدید، تغییر مسیر ناگهانی و هرگونه رفتار پرخطر هنگام رانندگی در جاده‌های لغزنده خودداری کنند و با توجه کامل به شرایط مسیر، از بروز حوادث ترافیکی پیشگیری کنند.

میرزایی خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه و توجه به وضعیت جاده، به‌ویژه در شرایط نامساعد جوی، از مهم‌ترین عوامل حفظ کنترل وسیله نقلیه و کاهش احتمال وقوع تصادفات است.