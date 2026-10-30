تحصیل و ورزش دو مسیر مکمل برای موفقیت جوانان هستند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد، سیداحمد هاشمی، در مراسم اختتامیه مسابقات جودو قهرمانی استان که امروز جمعه هشتم آبان‌ماه برگزار شد، باتأکید بر اهمیت نقش مربیان در پرورش استعدادهای ورزشی، جودوکاران جوان را به تلاش مستمر، احترام به مربیان وتوجه هم‌زمان به تحصیل و ورزش توصیه کرد.

وی در این مراسم، ضمن تبریک روز جهانی جودو به پیشکسوتان، مربیان و فعالان این رشته ورزشی، همچنین روزجهانی مربی را گرامی داشت و اظهار کرد: مربی تنها آموزش‌دهنده فنون ورزشی نیست، بلکه چراغ راه ورزشکار است؛کسی که با دانش، تجربه و تلاش خود مسیر پیشرفت را به شاگردانش نشان می‌دهد و زمینه رشد و موفقیت آنان رافراهم می‌کند.

هاشمی با اشاره به جایگاه ارزشمند مربیان در مسیر قهرمانی افزود: مربیان جودو با وجود مشغله‌های مختلف وبدون محدودیت زمانی، از صبح تا شب برای آموزش، تربیت و آماده‌سازی ورزشکاران تلاش می‌کنند تا جوانان بتوانندبه قله‌های موفقیت دست پیدا کنند و مایه افتخار خانواده، شهر، استان و کشور خود باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد با تأکید بر ضرورت احترام به مربیان خاطرنشان کرد: هرچه ورزشکاران قدر زحماتمربیان خود را بیشتر بدانند و از تجربه و آموزه‌های آنان بهره بگیرند، مسیر پیشرفت و موفقیتشان هموارتر خواهدشد. آینده جودو به تلاش امروز شما و بهره‌گیری از دانش مربیان باتجربه وابسته است.

وی در ادامه، حضور نوجوانان و جوانان در سالن‌های ورزشی و انتخاب مسیر فعالیت بدنی را اقدامی ارزشمنددانست و گفت: امروز بسیاری از هم‌سن‌وسالان شما بخش زیادی از اوقات خود را پشت رایانه، لپ‌تاپ و تلفن همراهسپری می‌کنند، اما شما با انتخاب ورزش، اختصاص وقت به تمرین و حضور در سالن‌های ورزشی، مسیر متفاوتی رابرای ساختن آینده خود انتخاب کرده‌اید.

هاشمی با تأکید بر اینکه ورزش نباید مانعی برای تحصیل باشد، تصریح کرد: شما می‌توانید در کنار ورزش، درسبخوانید و در هر دو عرصه موفق باشید. از همین امروز با برنامه‌ریزی، پشتکار و جدیت تلاش کنید تا در آینده بهورزشکارانی توانمند و افتخارآفرین برای کشور تبدیل شوید.

وی همچنین با قدردانی از خانواده‌های ورزشکاران، مربیان، مسئولان هیئت‌های جودو شهرستان‌ها و استان و تمامیدست‌اندرکاران برگزاری مسابقات، نقش حمایت خانواده‌ها و تلاش مجموعه ورزشی را در شکل‌گیری مسیر قهرمانیجوانان مهم ارزیابی کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد در پایان خطاب به جودوکاران جوان تأکید کرد: قدردان حمایت خانواده‌ها و زحماتمربیان خود باشید، از فرصت‌های پیش‌رو به‌خوبی استفاده کنید و با تلاش و اراده، هم در عرصه تحصیل و هم درورزش موفق شوید و برای خود، خانواده، استان یزد و ایران افتخارآفرینی کنید.