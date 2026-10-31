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۹ آبان ۱۴۰۵، ۷:۱۴

رقابت ۳۳۰ تیم در جشنواره مینی‌والیبال «قهرمانان فردا» مازندران

رقابت ۳۳۰ تیم در جشنواره مینی‌والیبال «قهرمانان فردا» مازندران

قائمشهر -رئیس هیئت والیبال مازندران از مشارکت بیش از ۳۳۰ تیم در نخستین جشنواره مینی‌والیبال «قهرمانان فردا» خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالحی‌نیا شامگاه جمعه در حاشیه برگزاری نخستین مرحله جشنواره مینی‌والیبال «قهرمانان فردا» در شهرستان قائم‌شهر، با اشاره به استقبال چشمگیر از این رویداد ورزشی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۳۳۰ تیم برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کرده‌اند که این میزان مشارکت نشان‌دهنده علاقه و ظرفیت بالای ورزشکاران مستعد در استان است.

وی با تبریک روز مربی به مربیان والیبال مازندران، هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد فضایی شاداب و بانشاط برای فعالیت ورزشی کودکان و همچنین شناسایی استعدادهای والیبال با بهره‌گیری از روش‌ها و متدهای روز دنیا عنوان کرد.

رئیس هیئت والیبال مازندران با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان و تعداد بالای تیم‌های متقاضی شرکت در این رویداد افزود: به‌منظور فراهم‌کردن شرایط مطلوب برای حضور تیم‌ها و برگزاری مناسب مسابقات، جشنواره «قهرمانان فردا» در سه مرحله برنامه‌ریزی شده است.

صالحی‌نیا ادامه داد: نخستین مرحله این جشنواره به میزبانی شهرستان قائم‌شهر برگزار شد و مرحله دوم نیز هفته آینده در شهرستان چالوس پیگیری خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین رویدادهایی بتواند به شناسایی، هدایت و پرورش استعدادهای آینده والیبال استان کمک کند و با تقویت زیرساخت‌های ورزش پایه، زمینه پشتوانه‌سازی مناسب برای آینده والیبال مازندران فراهم شود.

کد مطلب 6994721

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