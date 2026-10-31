به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالحی‌نیا شامگاه جمعه در حاشیه برگزاری نخستین مرحله جشنواره مینی‌والیبال «قهرمانان فردا» در شهرستان قائم‌شهر، با اشاره به استقبال چشمگیر از این رویداد ورزشی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۳۳۰ تیم برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کرده‌اند که این میزان مشارکت نشان‌دهنده علاقه و ظرفیت بالای ورزشکاران مستعد در استان است.

وی با تبریک روز مربی به مربیان والیبال مازندران، هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد فضایی شاداب و بانشاط برای فعالیت ورزشی کودکان و همچنین شناسایی استعدادهای والیبال با بهره‌گیری از روش‌ها و متدهای روز دنیا عنوان کرد.

رئیس هیئت والیبال مازندران با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان و تعداد بالای تیم‌های متقاضی شرکت در این رویداد افزود: به‌منظور فراهم‌کردن شرایط مطلوب برای حضور تیم‌ها و برگزاری مناسب مسابقات، جشنواره «قهرمانان فردا» در سه مرحله برنامه‌ریزی شده است.

صالحی‌نیا ادامه داد: نخستین مرحله این جشنواره به میزبانی شهرستان قائم‌شهر برگزار شد و مرحله دوم نیز هفته آینده در شهرستان چالوس پیگیری خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین رویدادهایی بتواند به شناسایی، هدایت و پرورش استعدادهای آینده والیبال استان کمک کند و با تقویت زیرساخت‌های ورزش پایه، زمینه پشتوانه‌سازی مناسب برای آینده والیبال مازندران فراهم شود.