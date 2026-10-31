مرتضی تقی‌زاده که در فیلم های کوتاه و سریال‌های شبکه خانگی به ایفای نقش پرداخته است درباره اینکه بیشتر چه مدیومی را برای بازی ترجیح می‌دهد به خبرنگار مهر بیان کرد: فیلمنامه خوب باشد، اصلاً فرقی نمی‌کند فیلم سینمایی، فیلم کوتاه یا سریال باشد. مهم این است که خروجی کار خوب باشد و با یک کارگردان و گروه خوب همکاری کنم و در طول کار احساس خوبی داشته باشم.

وی افزود: من برای خودم هیچ مرزی قائل نیستم که حتماً در سینما، فیلم کوتاه یا سریال تلویزیونی فعالیت کنم. حتی هر زمان از تلویزیون پیشنهادی دریافت کرده‌ام، گفته‌ام اگر فیلمنامه خوبی داشته باشید، همکاری می‌کنم. اگر قصه خوبی وجود داشته باشد، چرا نباید آن را پذیرفت؟

وی افزود: اتفاقا بسیاری از بازیگران حرفه‌ای امروز در تلویزیون آثار موفقی داشته‌اند و رشدشان از این رسانه بوده است. البته در حال حاضر کیفیت برخی کارها باعث شده است که عده‌ای کمتر در این مدیوم فعالیت کنند. خود من هم به دلیل اینکه پیشنهادهای متناسب با سلیقه و انتظاراتم دریافت نکرده‌ام، تاکنون با تلویزیون همکاری نداشته‌ام.

وی با اشاره به مولفه های فیلمنامه خوب اظهار کرد: برایم مهم است که مخاطب پس از تماشای کار بگوید بازی و حضورم در آن اثر قابل قبول بوده است.

این بازیگر با اشاره به تجربه حضور در فیلم کوتاه «یخچال» در جشنواره فیلم کوتاه تهران اظهار کرد: این فیلم در روزهای جنگ و در شرایطی ساخته شد که وضعیت روحی مناسبی نداشتیم. فیلمبرداری در همدان انجام شد و با وجود شرایط دشوار آن روزها، از حضور در این پروژه لذت بردم. من معمولاً آثار را با علاقه شخصی انتخاب می‌کنم و برایم مهم است که در یک پروژه احساس خوبی داشته باشم.

تقی‌زاده که بیشتر با سریال «جان سخت» شناخته می شود درباره فعالیت‌های اخیر خود نیز گفت: ۲ پروژه اخیرا انجام داده‌ایم که هنوز خبری از آنها منتشر نشده است و ترجیح می‌دهم تا زمانی که گروه سازنده و تیم تبلیغات اطلاع‌رسانی نکرده‌اند، جزئیاتی درباره آنها مطرح نکنم.

وی همچنین درباره تجربه حضور در سریال «جان‌سخت» و بازخورد مخاطبان نسبت به این اثر بیان کرد: این مجموعه در کنار لحظات تلخ و تراژیک، لحظات شیرین و اتفاقات خوبی هم داشت. پیش از «جان‌سخت» نیز در ۲ سریال نمایش خانگی حضور داشتم، اما این مجموعه باعث شد ارتباط گسترده‌تری با مخاطبان برقرار کنم.

وی ادامه داد: هدف بازیگر و کارگردان این است که مخاطب اثر را ببیند و با آن همراه شود. ما در سینما، تلویزیون و تئاتر برای مردم کار می‌کنیم و وقتی مخاطب با یک اثر ارتباط برقرار می‌کند، چه چیزی بهتر از این می‌توان انتظار داشت؟ به نظرم مخاطب بیش از هر چیز به دنبال قصه خوب و اجرای درست است؛ مجموعه‌ای از بازی، کارگردانی و کیفیت کلی اثر که بتواند او را با خود همراه کند.

تقی‌زاده در پایان در پاسخ به پرسشی درباره تمایل مخاطبان به دیدن او در نقش‌های متفاوت و فاصله گرفتن از نقش‌های تلخ گفت: برخی معتقد بودند باید در چندین فیلم دیگر بازی کنم تا تصویر نقشم در «جان‌سخت» از ذهن مخاطب پاک شود. حتی بعضی از همکارانم هم با دیدن من می‌گفتند آن‌قدر تحت تأثیر نقش قرار گرفته‌اند که دلشان می‌خواهد واکنشی به من نشان دهند. این واکنش‌ها نشان می‌دهد که مخاطب و حتی همکاران بازیگر تا چه اندازه با نقش ارتباط برقرار کرده‌اند و اتفاقا این راضی کننده است.