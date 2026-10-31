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۹ آبان ۱۴۰۵، ۹:۱۸

دو طلا در انتظار نمایندگان کاراته ایران در روسیه

دو طلا در انتظار نمایندگان کاراته ایران در روسیه

روز نخست رقابت‌های بین‌المللی کاراته روسیه با صعود دو نماینده ایران به دیدار نهایی و حضور پنج کاراته‌کای کشورمان در دیدار رده‌بندی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات که با اهدای جوایز دلاری به نفرات برتر همراه است، از روز جمعه هشتم آبان‌ماه در مسکو آغاز شد. در پایان روز نخست فاطمه‌زهرا سعیدآبادی و مرتضی نعمتی با برتری مقابل رقبای خود به دیدار نهایی راه یافتند.

همچنین معصومه محسنیان، ستاره زارعی و یلدا نقی‌بیرانوند در بخش کومیته و فاطمه صادقی و ملیکا عزتی در بخش کاتا، برای کسب نشان برنز به روی تاتامی خواهند رفت.

فاطمه‌زهرا سعیدآبادی در وزن ۵۵- کیلوگرم، با کسب دو پیروزی مقابل نمایندگان یمن و روسیه، به‌عنوان صدرنشین گروه خود راهی مرحله حذفی شد. وی در ادامه با شکست کاراته‌کاهایی از روسیه و ازبکستان، جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کرد. سعیدآبادی روز یکشنبه برای کسب نشان طلا به مصاف نماینده مصر خواهد رفت.

در وزن ۷۵- کیلوگرم، مرتضی نعمتی پس از کسب سه پیروزی در مرحله گروهی مقابل نمایندگان آلمان، روسیه و پاکستان، به مرحله حذفی صعود کرد. دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی در ادامه نیز حریفانی از ترکمنستان و ازبکستان را از پیش رو برداشت و راهی دیدار نهایی شد. نعمتی روز یکشنبه برای کسب نشان طلا به روی تاتامی خواهد رفت.

رقابت‌های بین‌المللی کاراته روسیه امروز در دو بخش کاتای انفرادی و کومیته پیگیری می‌شود.

کد مطلب 6994798

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