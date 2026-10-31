به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فولادی، مدیرکل ورزش و جوانان استان، به همراه امین رییسی سرپرست معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل، محمد رزم سرپرست دفتر فنی مهندسی اداره کل و محمد نمدچی رییس هیئت اتومبیل رانی و موتورسواری استان از محل تمرین موقت و روند تسطیح و آماده‌سازی مجموعه و پیست موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان بندرعباس بازدید نمود.

در این بازدید که با هدف بررسی پیشرفت عملیات عمرانی و زیرساختی این مجموعه ورزشی انجام شد، مدیرکل ورزش و جوانان استان از نزدیک در جریان روند آماده‌سازی مسیرها و تجهیز محل تمرین موقت قرار گرفت و دستورات لازم برای تسریع در اجرای پروژه را صادر کرد.

مهدی فولادی در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت توسعه فضاهای تخصصی ورزش‌های موتوری در استان اظهار داشت: ورزش‌های موتورسواری و اتومبیلرانی از رشته‌های پرطرفدار و هیجان‌انگیز در هرمزگان هستند و ایجاد یک مجموعه استاندارد و ایمن می‌تواند زمینه‌ساز پرورش استعدادهای جوان، برگزاری مسابقات کشوری و حتی میزبانی رویدادهای بین‌المللی در بندرعباس شود.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان و استقبال گسترده جوانان از این رشته‌ها، تکمیل و بهره‌برداری از پیست موتورسواری و اتومبیلرانی از اولویت‌های اداره کل ورزش و جوانان استان است و تمام تلاش خود را برای تأمین اعتبارات و رفع موانع پیش روی پروژه به کار خواهیم گرفت.»

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان همچنین بر لزوم رعایت استانداردهای ایمنی در طراحی و اجرای پیست تأکید کرد و خواستار هماهنگی هرچه بیشتر با فدراسیون‌های مربوطه و هیأت‌های استانی برای ارتقای سطح کیفی مجموعه شد.

در ادامه این بازدید، رییس هیئت اتومبیلرانی گزارشی از میزان پیشرفت فیزیکی پروژه، مشکلات موجود و برنامه زمان‌بندی مراحل بعدی اجرا ارائه کردند.

لازم بذکراست مجموعه و پیست موتورسواری و اتومبیلرانی بندرعباس پس از تکمیل، انشالله به عنوان یکی از مجهزترین فضاهای ورزش‌های موتوری در جنوب کشور، در اختیار علاقه‌مندان و ورزشکاران این رشته قرار خواهد گرفت.