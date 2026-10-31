به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیمی صبح شنبه در یادواره شهدای دانش‌آموز جنگ تحمیلی رمضان در ایلام با تأکید بر رسالت سنگین نسل نوجوان در جهاد تبیین و زنده نگه داشتن نام شهدا، خواستار ثبت و نگارش خاطرات و پیام شهدا با زبان و قلم دانش‌آموزان شد تا ایلام در این عرصه فرهنگی پیشگام باشد.

وی با اشاره به انتظارات و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی از قشر نوجوان و دانش‌آموز تصریح کرد: رهبر فرزانه انقلاب مسیر روشنی پیش پای شما گذاشته‌اند؛ تحصیل جدی علوم، توجه به سلامت جسم با ورزش و غفلت نکردن از هنر، سه رکن اساسی برای پیشرفت نسل جوان است. در کنار این‌ها، رعایت عفاف و حجاب، تقید به نماز و مراقبت‌های معنوی، هویت‌بخش شخصیت دانش‌آموزان متعهد خواهد بود.

وی با اشاره به فرصت‌سوزی و تهدیدهای فضای مجازی و گوشی‌های هوشمند خاطرنشان کرد: دانش آموزان عزیز وقت شما طلاست؛ مراقب فریب‌ها و سرگرمی‌های پوچ فضای مجازی باشید. آینده این کشور متعلق به شماست و برای رسیدن به قله‌های خدمت باید تمرکز خود را بر علم‌اندوزی و رشد اخلاقی معطوف کنید.

رحیمی در ادامه افزود: شهدای ما بی‌هدف پا در این مسیر نگذاشتند؛ نیت و انگیزه اصلی آنان دفاع از قرآن، اسلام، خاک، پرچم و عزت و عفت این مرز و بوم بود. آنان پیش از هر چیز، شهیدانه و مؤمنانه در این دنیا زندگی کردند، ولایت‌پذیر بودند و پاداش اخلاص و راه درست خود را با شهادت دریافت کردند.