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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

دانش‌آموزان با قلم خود راوی راه شهدا باشند

دانش‌آموزان با قلم خود راوی راه شهدا باشند

ایلام- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام گفت: دانش‌آموزان با قلم خود راوی راه شهدا باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیمی صبح شنبه در یادواره شهدای دانش‌آموز جنگ تحمیلی رمضان در ایلام با تأکید بر رسالت سنگین نسل نوجوان در جهاد تبیین و زنده نگه داشتن نام شهدا، خواستار ثبت و نگارش خاطرات و پیام شهدا با زبان و قلم دانش‌آموزان شد تا ایلام در این عرصه فرهنگی پیشگام باشد.

وی با اشاره به انتظارات و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی از قشر نوجوان و دانش‌آموز تصریح کرد: رهبر فرزانه انقلاب مسیر روشنی پیش پای شما گذاشته‌اند؛ تحصیل جدی علوم، توجه به سلامت جسم با ورزش و غفلت نکردن از هنر، سه رکن اساسی برای پیشرفت نسل جوان است. در کنار این‌ها، رعایت عفاف و حجاب، تقید به نماز و مراقبت‌های معنوی، هویت‌بخش شخصیت دانش‌آموزان متعهد خواهد بود.

وی با اشاره به فرصت‌سوزی و تهدیدهای فضای مجازی و گوشی‌های هوشمند خاطرنشان کرد: دانش آموزان عزیز وقت شما طلاست؛ مراقب فریب‌ها و سرگرمی‌های پوچ فضای مجازی باشید. آینده این کشور متعلق به شماست و برای رسیدن به قله‌های خدمت باید تمرکز خود را بر علم‌اندوزی و رشد اخلاقی معطوف کنید.

رحیمی در ادامه افزود: شهدای ما بی‌هدف پا در این مسیر نگذاشتند؛ نیت و انگیزه اصلی آنان دفاع از قرآن، اسلام، خاک، پرچم و عزت و عفت این مرز و بوم بود. آنان پیش از هر چیز، شهیدانه و مؤمنانه در این دنیا زندگی کردند، ولایت‌پذیر بودند و پاداش اخلاص و راه درست خود را با شهادت دریافت کردند.

کد مطلب 6994977

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