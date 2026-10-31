به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از رقابت‌های بین‌المللی کاراته روسیه در حالی به میزبانی مسکو آغاز شد که علی زند در کاتای انفرادی با عبور از رقبای خود به دیدار نهایی راه یافت.

زند در مرحله مقدماتی و در گروه پنجم، حریفانی از ازبکستان، روسیه و بلاروس را شکست داد و به‌عنوان نفر نخست گروه راهی مرحله بعد شد. این کاتاروی اراکی در ادامه «الکریم رامی»، نماینده امارات را از پیش رو برداشت و سپس با برتری مقابل «زیکی زارستا» از اندونزی، جواز حضور در فینال را کسب کرد.

نماینده کاتای تیم ملی کشورمان فردا (یکشنبه) در روز پایانی رقابت‌ها برای کسب مدال به مصاف نماینده اسپانیا خواهد رفت.

صعود زند به دیدار نهایی این رقابت‌ها در شرایطی رقم خورد که او با وجود ثبت‌نام برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا و صدور آیدی‌کارت، از حضور در این مسابقات بازماند؛ موضوعی که همچنان پرسش‌هایی درباره دلایل عدم اعزام این ملی‌پوش به مهم‌ترین رویداد ورزشی قاره آسیا مطرح می‌کند.