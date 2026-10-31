طرح ملی تکاپوی ورزشی بانوان در کامیاران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ملی «تکاپوی ورزشی» ویژه بانوان، صبح شنبه با حضور جمعی از بانوان و علاقه‌مندان به فعالیت‌های ورزشی در شهرستان کامیاران برگزار شد.

این طرح با محوریت توسعه ورزش بانوان و شناسایی استعدادهای ورزشی در رشته‌های جودو، ووشو، کاراته و تکواندو، در خانه کاراته کامیاران به اجرا درآمد.

طرح ملی تکاپوی ورزشی به همت گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان کردستان و با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان کامیاران و هیأت‌های ورزشی چهار رشته جودو، ووشو، کاراته و تکواندو برگزار شد.

ارتقای سطح سلامت، افزایش مهارت و دانش ورزشی، گسترش مشارکت بانوان در فعالیت‌های ورزشی و توسعه هدفمند رشته‌های فرم‌محور از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان شده است.

همچنین افزایش ظرفیت مدال‌آوری بانوان و تقویت جایگاه ورزش زنان در عرصه رقابت‌های ملی و بین‌المللی از دیگر اهداف پیش‌بینی‌شده برای اجرای این برنامه است.