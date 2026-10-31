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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

حمایت دستگاه قضایی لرستان از باغداران تا واحدهای بزرگ صنعتی

حمایت دستگاه قضایی لرستان از باغداران تا واحدهای بزرگ صنعتی

کوهنانی- رئیس کل دادگستری لرستان از حمایت دستگاه قضایی این استان از باغداران تا واحدهای بزرگ صنعتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در جریان سفر به بخش کوهنانی، ضمن بازدید از دادگاه عمومی این بخش، با امام جمعه شهر دیدار و درباره مسائل قضایی و ظرفیت‌های اجتماعی منطقه گفت‌وگو کرد.

وی در بازدید از دادگاه عمومی کوهنانی، با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن از روش‌های سنتی و حرکت به سمت استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه خدمات الکترونیک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی را از راهکارهای کاهش ورودی پرونده‌ها و تسریع در ارائه خدمات قضایی دانست.

رفع موانع تولید در اولویت دستگاه قضایی

رئیس کل دادگستری لرستان حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و جلوگیری از بیکاری جوانان را از اولویت‌های دستگاه قضایی برشمرد و اظهار کرد: در حمایت از فعالان اقتصادی، تفاوتی میان باغداران، دامداران، کشاورزان و صاحبان واحدهای صنعتی وجود ندارد و دستگاه قضایی از همه بخش‌های تولیدی و اقتصادی در چارچوب قانون حمایت می‌کند.

علی‌محمدی افزود: چنانچه موانع فعالیت اقتصادی در سطح شهرستان برطرف نشود، دستگاه قضایی با دعوت از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در مرکز استان، مشکلات فعالان اقتصادی را پیگیری و برای رفع موانع تولید اقدام خواهد کرد.

توسعه خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری

وی با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در استفاده از فناوری‌های نوین تصریح کرد: دستگاه قضایی با فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی، به سمت هوشمندسازی خدمات حرکت کرده است و با توسعه سامانه‌های الکترونیکی تلاش می‌شود مراجعات حضوری مردم به دادگستری به حداقل برسد و خدمات قضایی با سرعت و دقت بیشتری ارائه شود.

مشارکت مردم در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

رئیس کل دادگستری لرستان همچنین مردمی‌سازی اجرای عدالت را از رویکردهای سال‌های اخیر قوه قضائیه دانست و خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، صاحبان قلم و منبر و نخبگان اجتماعی می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم، کاهش ورودی پرونده‌ها و تحقق بهتر عدالت نقش مؤثری داشته باشد.

علی‌محمدی تأکید کرد: مشارکت آگاهانه مردم و بهره‌گیری از توان اجتماعی در کنار اقدامات دستگاه قضایی، زمینه‌ساز کاهش اختلافات و تسهیل روند رسیدگی به مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی خواهد بود.

کد مطلب 6995172

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