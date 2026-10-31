به گزارش خبرنگار مهر ، شادمهر زهدی ظهر شنبه در گفت‌وگو با رسانه ها گفت: از ابتدای امسال تاکنون سه میلیون و ۷۶۳ هزار و ۵۰۰ لیتر نفت سفید به فروشندگی‌های استان ارسال شده که بخش عمده آن با هدف ذخیره‌سازی و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان در فصل زمستان اختصاص یافته است.

وی افزود: به‌منظور تأمین پایدار سوخت در مناطق صعب‌العبور استان، ۵۱۵ هزار لیتر نفت سفید نیز در این مناطق توزیع و ذخیره‌سازی شده است تا در صورت بروز بحران، بارش سنگین برف، انسداد راه‌ها یا اختلال در دسترسی، سوخت مورد نیاز ساکنان بدون مشکل تأمین شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان‌شمالی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین سوخت صنایع استان گفت: تاکنون حدود ۹۳ درصد ظرفیت مخازن سوخت صنایع بزرگ استان تکمیل شده و روند تأمین و ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز این واحدها همچنان ادامه دارد.

زهدی درباره تأمین سوخت عشایر نیز اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵۷۰ هزار لیتر نفت سفید و ۱۷۵ هزار کیلوگرم گاز مایع میان عشایر استان توزیع شده است.

وی افزود: توزیع سوخت میان عشایر در ادامه سال نیز بر اساس سهمیه‌های تعیین‌شده انجام خواهد شد تا نیاز این قشر در مناطق مختلف استان تأمین شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان‌شمالی با اشاره به میزان توزیع فرآورده‌های نفتی در استان خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون سه میلیون و ۷۶۳ هزار و ۵۰۰ لیتر نفت سفید و حدود ۸۹ میلیون لیتر نفت‌کوره در خراسان‌شمالی توزیع شده است.

زهدی با بیان اینکه تاکنون مشکلی در تأمین سوخت مایع مورد نیاز استان وجود نداشته است، گفت: تمهیدات لازم برای استمرار تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی اندیشیده شده و برنامه‌ریزی‌ها برای پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کنندگان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: تأمین به‌موقع سوخت مناطق سردسیر و صعب‌العبور، عشایر و صنایع از اولویت‌های شرکت در آستانه فصل سرد سال است تا با کاهش دما و نامساعد شدن شرایط جوی، اختلالی در تأمین سوخت مورد نیاز بخش‌های مختلف استان ایجاد نشود.