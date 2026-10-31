به گزارش خبرگزاری مهر، در میان ارتفاعات دشوار و کوهستانی شهرستان دشتی، جایی که جاده‌ها با باران قطع می‌شوند و انزوا حکم‌فرماست، مدرسه‌ای فراتر از یک مرکز یادگیری ساده وجود دارد. اینجا، جایی است که معلم، فراتر از انتقال دانش کتاب‌های درسی، مسئولیت هدایت معنوی و تربیت روحی دانش‌آموزان را بر عهده گرفته است.

در این مدرسه که به دلیل دوری از آبادی‌ها (۲۷ کیلومتر راه خاکی و صعب‌العبور از میان دره‌ها تا نزدیک ترین روستا )، به نوعی به جزیره‌ای تبدیل شده، همایون اسدپورخواجگانی ،معلم چند پایه دبستان امام خمینی (ره) روستای بن بید ،با مدیریت ترکیبی «مدرسه و مسجد»، نقش یک مربی جامع را ایفا می‌کند. او نه تنها دانش‌آموزان را برای آزمون‌های علمی آماده می‌کند، بلکه با برگزاری نماز جماعت و آموزش اصول دین، قلب‌های این کودکان را در دل کوهستان، به سوی معبود هدایت می‌کند.

همایون اسدپور خواجگانی در مکانی که مدرسه و محل سکونت او یکی شده است، محیطی را فراهم کرده که در آن، «آموزش» و «عبادت» از هم جدا نیستند.

وی در روزهای برپایی مدرسه که برخی اوقات باران مسیر این روستا را را مسدود می‌کند و از دنیای بیرون جدا می‌سازد، این واحد آموزشی را، تنها پناهگاه معنوی و علمی کودکان منطقه کرده است.

وی با ترکیب آموزش علمی و تربیت مذهبی، در تلاش است تا در میان سختی‌های جغرافیایی، نسل جدیدی را تربیت کند که هم دانشمند باشند و هم مؤمن.

روستای بن بید در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از شهر خورموج (مرکز شهرستان دشتی ) در بخش کم برخوردار شنهبه و طسوج قرار دارد.