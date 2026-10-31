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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

پرورش ۱۵۰ نفر شتر دوکوهانه در پارس‌آباد و اصلاندوز

پرورش ۱۵۰ نفر شتر دوکوهانه در پارس‌آباد و اصلاندوز

اردبیل- رئیس جهاد کشاورزی پارس‌آباد گفت: شتر دوکوهانه یکی ازگونه‌های در معرض انقراض در کشور است و در شهرستان‌های پارس‌آباد و اصلاندوز۱۵۰ نفر شتر توسط ۱۸ شتردار نگهداری و پرورش داده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی احمدزاده، با اشاره به وضعیت شتر دوکوهانه اظهار کرد: شتر دوکوهانه یکی از گونه‌های در معرض انقراض در کشور است و در شهرستان‌های پارس‌آباد و اصلاندوز، ۱۵۰ نفر شتر توسط ۱۸ شتردار نگهداری و پرورش می‌یابد.

وی با اشاره بویژگی‌های این گونه ارزشمند افزود: شتر دوکوهانه با شرایط سخت اقلیمی سازگار است و ظرفیت تولید شیر، گوشت و پشم دارد و از سرمایه‌های ارزشمند دامپروری دشت مغان محسوب می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان پارس‌آباد با اشاره به چالش‌های موجود در پرورش این گونه ادامه داد: با وجود ارزش اقتصادی بالای شتر دوکوهانه، هزینه نگهداری و تأمین خوراک چالش اصلی شترداران است و برنامه‌ریزی و حمایت مسئولان در حفظ، توسعه و تداوم این گونه ارزشمند نقش مهمی دارد.

احمدزاده یادآور شد: حفاظت از گونه‌های در معرض انقراض مانند شتر دوکوهانه، نیازمند همکاری دستگاه‌های متولی و حمایت جدی از شترداران است و تلاش می‌شود با ارائه تسهیلات و برنامه‌های حمایتی، زمینه حفظ و توسعه این سرمایه ارزشمند دامی در منطقه فراهم شود.

کد مطلب 6995537

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