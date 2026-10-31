به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی عصر امروز شنبه در جلسه بررسی مشکلات لنجداران خوزستان بیان کرد: در خوزستان پنج هزار قایق فاقد مجوز و حدود دو هزار و ۶۰۰ قایق صیادی وجود دارد که از این تعداد یک هزار و ۴۴۸ قایق دارای مجوز محیط زیستی هستند.

مدیرکل شیلات خوزستان گفت: با دستور استاندار در خصوص شناسایی قایق های فاقد مجوز و فاقد هویت، همچنین صدور مجوز تغییر کاربری از مرکز مجوز اخذ و در کمیته عالی صید کشور مصوب شد که خوزستان اولین استان با اختیار تام برای ساماندهی قایق ها است.

وی با بیان اینکه در خصوص موضوع لنجداران مصوبه ای از معاونت اقتصادی استانداری به دست ما نرسیده، ادامه داد: بر حسب دستور شفاهی استاندار، مکاتباتی صورت گرفت و در حال پیگیری است.

مدیرکل شیلات خوزستان عنوان کرد: طبق مصوبه کمیته ملی صید، لنج‌های تجاری بیشتر از ۳۵۰ اسب بخار در استان مجاز به فعالیت نیستند در حالی که در استان های بوشهر و هرمزگان با توجه به آب های عمیق تا ۶۰۰ و ۸۰۰ اسب بخار مجوز وجود دارد.

موسوی تصریح کرد: لنج‌های خوزستانی حق تردد در صیدگاه های استان های دیگر را ندارند مگر در آب های دور، همچنین استان های دیگر هم اجازه ورود به صیدگاه های استان را ندارند.

وی اظهار کرد: شیلات خوزستان از ناوگان صیادی استقبال می کند اما باید در این راستا اقداماتی انجام دهند که اخذ مجوز از کمیته ملی صید کشور و ایجاد تغییراتی در لنج ها از جمله آن ها هستند.