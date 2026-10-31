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۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸

آرش جنابیان عضو کمیسیون پزشکی فدراسیون جهانی کاراته‌ شد

آرش جنابیان عضو کمیسیون پزشکی فدراسیون جهانی کاراته‌ شد

با نامه رئیس فدراسیون جهانی کاراته، آرش جنابیان به عنوان عضو کمیسیون پزشکی انتخاب و برای حضور در جام جهانی از وی دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، آنتونیو اسپینوز رئیس فدراسیون جهانی کاراته طی نامه ای و با پیشنهاد دکتر رافائل آریازا رئیس کمیسیون پزشکی WKF ، آرش جنابیان، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کاراته کشورمان را به عنوان عضو کمیسیون پزشکی فدراسیون جهانی معرفی کرد و از وی برای حضور در جام جهانی کاراته دعوت کرد.

بر این اساس، آرش جنابیان در مسابقات جام جهانی کاراته ۲۰۲۶ که از تاریخ ۲۰ تا ۲۲ نوامبر در شهر هانگژو چین برگزار خواهد شد به‌عنوان عضو کمیسیون پزشکی WKF حضور خواهد داشت.

کد مطلب 6995665

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