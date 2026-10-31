فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر به افزایش هزینه‌های نگهداری دام برای جامعه عشایری اظهار کرد: پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و آزادسازی نرخ ارز برای تأمین خوراک دام، هزینه‌های دامداری برای عشایر بالا رفت؛ بر این اساس، پرداخت وام‌های کم‌بهره با شرایط بازپرداخت مناسب در دستور کار قرار گرفت تا نیاز اولیه دامداران برطرف شود.

وی با قدردانی از همراهی مسئولان استانی و کشوری افزود: نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان از این مبلغ از سوی سازمان امور عشایر کشور و مابقی از محل منابع درونی بانک کشاورزی تأمین شده است.

مدیرکل امور عشایر ایلام درباره روند توزیع این اعتبارها تصریح کرد: پرونده همه متقاضیان در شهرستان‌های مختلف استان تشکیل و به شعبه‌های بانک کشاورزی تحویل داده شده؛ فرآیند بررسی و پرداخت تسهیلات هم با همکاری اداره‌های شهرستانی آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود با هماهنگی بانک کشاورزی، تسهیلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دامداران واجد شرایط پرداخت شود تا بخشی از دغدغه‌های معیشتی جامعه عشایری استان کاهش یابد.

یاسمی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های دامپروری استان گفت: استان ایلام با یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام سبک و سنگین، یکی از قطب‌های دامپروری کشور است.