به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضائی صبح یکشنبه در بازدید مرکز نگهداری کودکان در شاهرود از واگذاری هفت کودک به خانواده‌های متقاضی فرزند خواندگی طی سال جاری تاکنون خبر داد و اظهار کرد: این کودکان شامل چهار دختر و سه پسر هستند که پس از طی مراحل قانونی به خانواده‌های واجد شرایط سپرده شدند.

وی با اشاره به وضعیت متقاضیان فرزند خواندگی در شاهرود افزود: در حال حاضر ۱۳ زوج در سامانه فرزند خواندگی ثبت‌نام کرده و در انتظار بررسی درخواست‌ها و تکمیل مراحل قانونی پذیرش کودک هستند.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود با بیان اینکه فرزند خواندگی فرصتی برای فراهم کردن محیطی امن و باثبات برای کودکان نیازمند خانواده است، تاکید داشت: در این فرایند، صرفاً درخواست خانواده‌ها ملاک واگذاری نیست، بلکه صلاحیت متقاضیان و توانایی آنان برای تأمین نیازهای مختلف کودک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رضائی ادامه داد: شرایط خانواده‌های متقاضی از نظر توانایی نگهداری و تربیت کودک و همچنین فراهم بودن زمینه رشد جسمی، روانی و عاطفی او ارزیابی می‌شود تا منافع و مصالح کودک در اولویت قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه فرزند خواندگی مسئولیتی انسانی و بلندمدت است، خاطرنشان کرد: تمامی مراحل واگذاری کودکان باید مطابق ضوابط قانونی و با هدف تأمین آینده‌ای امن و مناسب برای آنان انجام شود.