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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

۷ کودک در شاهرود به خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی واگذار شدند

۷ کودک در شاهرود به خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی واگذار شدند

شاهرود- رئیس اداره بهزیستی شاهرود از واگذاری هفت کودک به خانواده‌های متقاضی فرزند خواندگی طی سال جاری خبر داد و گفت: ۱۳ زوج نیز در حال حاضر در انتظار طی مراحل قانونی پذیرش فرزند هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضائی صبح یکشنبه در بازدید مرکز نگهداری کودکان در شاهرود از واگذاری هفت کودک به خانواده‌های متقاضی فرزند خواندگی طی سال جاری تاکنون خبر داد و اظهار کرد: این کودکان شامل چهار دختر و سه پسر هستند که پس از طی مراحل قانونی به خانواده‌های واجد شرایط سپرده شدند.

وی با اشاره به وضعیت متقاضیان فرزند خواندگی در شاهرود افزود: در حال حاضر ۱۳ زوج در سامانه فرزند خواندگی ثبت‌نام کرده و در انتظار بررسی درخواست‌ها و تکمیل مراحل قانونی پذیرش کودک هستند.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود با بیان اینکه فرزند خواندگی فرصتی برای فراهم کردن محیطی امن و باثبات برای کودکان نیازمند خانواده است، تاکید داشت: در این فرایند، صرفاً درخواست خانواده‌ها ملاک واگذاری نیست، بلکه صلاحیت متقاضیان و توانایی آنان برای تأمین نیازهای مختلف کودک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رضائی ادامه داد: شرایط خانواده‌های متقاضی از نظر توانایی نگهداری و تربیت کودک و همچنین فراهم بودن زمینه رشد جسمی، روانی و عاطفی او ارزیابی می‌شود تا منافع و مصالح کودک در اولویت قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه فرزند خواندگی مسئولیتی انسانی و بلندمدت است، خاطرنشان کرد: تمامی مراحل واگذاری کودکان باید مطابق ضوابط قانونی و با هدف تأمین آینده‌ای امن و مناسب برای آنان انجام شود.

کد مطلب 6996032

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