به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری با اشاره به اهمیت جایگاه عالی‌قاپو در مناسبت‌ها و رویدادهای شهری اظهار کرد: پیاده‌راه عالی‌قاپو فراتر از یک فضای کالبدی، روایتگر تاریخ، اصالت و فرهنگ این دیار است و در این راستا، جلسات متعددی با دستگاه‌های متولی برگزار شده و برنامه‌ریزی‌های مدونی برای بهره‌گیری از این ظرفیت ارزشمند صورت گرفته است.

فرماندار اردبیل با اعلام خبر تشکیل «هیئت امنای عالی‌قاپو» تصریح کرد: برای اثربخشی بیشتر فعالیت‌ها، رویکرد «محله‌محور» مبنای کار قرار گرفته و به‌زودی در تمامی محلات اردبیل «کمیته‌های فرهنگی محله‌محور» تشکیل خواهد شد تا با اجرای برنامه‌های هدفمند، ارکان جامعه در این فرآیند سهیم شوند.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها و نهادهای مختلف خاطرنشان کرد: تمامی ارکان، دستگاه‌های متولی، تشکل‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مردمی که برای پیاده‌راه عالی‌قاپو برنامه دارند، باید در این فرآیند حضور فعال داشته باشند. هدف این است که با تجمیع تمامی ظرفیت‌ها، زیرساخت‌های لازم برای برگزاری رویدادهای فاخر به‌طور کامل فراهم شود.

فرماندار اردبیل از تدوین واجرای برنامه به مناسبت ایام فاطمیه بامشارکت دستگاه ها وسازمان های وگروه های مردم در پیاده راه عالی قاپو خبرداد

قلندری با تأکید بر اینکه برنامه‌های عالی‌قاپو باید پاسخگوی نیازهای تمامی اقشار جامعه باشد، افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌ها و ارکان مختلف ضمن ارائه برنامه‌های ویژه برای تمامی لایه‌های اجتماعی، خود در میدان اجرا حضور یافته و با مشارکت مستقیم، عالی‌قاپو را به کانون اصلی نشاط فرهنگی و اجتماعی و رویدادهای مردمی تبدیل کنند.