به گزارش خبرنگار مهر، در راستای بررسی وضعیت مدارس صدرا و پیگیری راهکارهای رفع موانع و ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی، جلسه هم‌اندیشی و بررسی مسائل مدرسه صدرا شهرستان دلفان روز یکشنبه برگزار شد.

در این برنامه، معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان لرستان و مسئول قرارگاه آموزش‌وپرورش استان، ضمن حضور در مدرسه صدرا دلفان، از فضای آموزشی و امکانات این مدرسه بازدید کردند و در ادامه، در نشستی مشترک با مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان دلفان، مسائل و چالش‌های موجود را مورد بررسی قرار دادند.

بررسی چالش‌ها و راهکارهای ارتقای فعالیت‌های مدرسه

در جریان این نشست، موضوعات و مسائل پیش‌روی مدرسه صدرا مطرح شد و حاضران درباره راهکارهای رفع مشکلات، تقویت همکاری‌های مشترک میان دستگاه‌های مرتبط و حمایت از برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدرسه به تبادل نظر پرداختند.

همچنین ظرفیت‌های موجود برای بهبود شرایط فعالیت مدرسه و چگونگی استفاده از توانمندی‌ها و امکانات دستگاه‌های اجرایی در مسیر پشتیبانی از برنامه‌های آن مورد بحث قرار گرفت.

تأکید بر هم‌افزایی برای حمایت از مدارس صدرا

هدف از برگزاری این نشست، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و ایجاد هماهنگی بیشتر میان مجموعه‌های مسئول برای رفع موانع و تقویت فعالیت مدارس صدرا در شهرستان دلفان عنوان شد.

در این چارچوب، بررسی میدانی وضعیت مدرسه و گفت‌وگو با مسئولان آموزش‌وپرورش شهرستان، زمینه‌ای برای طرح مسائل و پیگیری راهکارهای مورد نیاز در حوزه فعالیت‌های آموزشی و تربیتی فراهم کرد.

تقدیر از مدیر مدرسه صدرا دلفان

در پایان این نشست، با اهدای لوح تقدیر از تلاش‌ها و زحمات مدیر مدرسه صدرا شهرستان دلفان در راستای پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی و فعالیت‌های انجام‌شده در این مدرسه قدردانی شد.