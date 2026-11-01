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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱

مستند «شاهد ۱۳۶» در جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت اکران می‌شود

مستند «شاهد ۱۳۶» در جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت اکران می‌شود

خرم‌آباد- مستند «شاهد ۱۳۶» با موضوع زندگی سردار شهید خلبان محمدباقر طاهرپور، در پردیس سینمایی ملت تهران به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «شاهد ۱۳۶» از آثار حاضر در بخش مسابقه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، امروز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه، ساعت ۱۸ در سالن شماره ۸ پردیس سینمایی ملت اکران می‌شود.

این مستند روایتی از بخش‌هایی از زندگی حماسی سردار شهید خلبان محمدباقر طاهرپور، فرمانده پهپاد هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که با هدف بازنمایی گوشه‌هایی از زندگی، مجاهدت‌ها و نقش‌آفرینی این شهید در عرصه دفاعی تولید شده است.

حضور در بخش مسابقه جشنواره با حمایت بنیاد شهید لرستان

مستند «شاهد ۱۳۶» به کارگردانی محسن مرادی و با تهیه‌کنندگی بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان تولید شده و در میان ۱۳۰ اثری قرار دارد که از مجموع ۶ هزار و ۴۹۲ اثر ارسالی، به بخش نهایی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت راه یافته‌اند.

راه‌یابی این اثر به بخش مسابقه جشنواره، فرصتی برای معرفی بخشی از زندگی و مجاهدت‌های سردار شهید محمدباقر طاهرپور و روایت تصویری از حماسه‌آفرینی‌های این شهید والامقام در عرصه دفاعی کشور فراهم کرده است.

بر اساس اعلام صورت‌گرفته، علاقه‌مندان می‌توانند برای تماشای این مستند امروز، یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه، ساعت ۱۸ به سالن شماره ۸ پردیس سینمایی ملت مراجعه کنند.

کد مطلب 6996610

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