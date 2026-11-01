ناتوانی نتانیاهو در تشکیل کابینه و تلاش برای برگزاری انتخابات مجدد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مقام های مطلع اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم تصمیم گرفته است در این مرحله تلاش برای تشکیل کابینه را کنار بگذارد و به سمت برگزاری انتخابات جدید حرکت کند.

بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی و به گفته این مقام های رژیم اشغالگر، این تصمیم نتانیاهو شامل صرف‌نظر کردن از گزینه تشکیل دولت موسوم به «وحدت ملی» و همچنین تشکیل دولت با مشارکت آویگدور لیبرمن و نفتالی بنت نیز می‌شود.

گزارش مذکور تأکید می کند که نتانیاهو این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که به این نتیجه رسید گادی آیزنکوت با پیوستن به دولت وحدت ملی موافقت نخواهد کرد.

تلاش نتانیاهو برای برگزاری انتخابات مجدد در حالی است که اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، از نمایندگان احزاب این رژیم خواست که برای جلوگیری از برگزاری انتخابات جدید، به راه‌حل‌های نوآورانه روی آورند.

روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نوشت که «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه رایزنی با احزاب پیروز انتخابات کنست (پارلمان) درباره تشکیل کابینه جدید را آغاز می‌کند.

کمیته انتخابات رژیم صهیونیستی بامداد جمعه، نتایج نهایی و رسمی بیست‌ و ششمین دوره انتخابات کنست را اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام‌شده، اردوگاه تحت ریاست «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر کنونی رژیم اسرائیل ۵۳ کرسی و اردوگاه رقیب به ریاست «گادی آیزنکوت» رئیس حزب «یاشار» ۴۸ کرسی به دست آوردند. همچنین فهرست‌های عربی در مجموع ۱۹ کرسی از کرسی‌های کنست را به خود اختصاص دادند.