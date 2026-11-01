به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور شامگاه یکشنبه در جلسه وبیناری تقسیمات کشوری استان مازندران با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت زمین خانواده‌های فاقد مسکن، خواستار تشکیل بانک اطلاعاتی دقیق، اعمال تخفیف‌های ویژه و در نظر گرفتن معافیت‌های مرتبط برای این خانواده‌ها شد و بر همکاری بنیاد مسکن برای تأمین زمین مورد نیاز طرح‌های خدمات عمومی شهرستان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: تشکیل بانک اطلاعاتی دقیق از این خانواده‌ها و شناسایی افراد واجد شرایط می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی شود.

وی افزود: لازم است برای خانواده‌های فاقد زمین، تسهیلات و تخفیف‌های ویژه در نظر گرفته شود و حتی امکان معافیت از پرداخت بهای زمین برای اقشار واجد شرایط نیز مورد بررسی قرار گیرد.

فرماندار چالوس با بیان اینکه بلاتکلیفی مردم در موضوعات مرتبط با زمین می‌تواند موجب نگرانی و کاهش اعتماد عمومی شود، خواستار ورود جدی بنیاد مسکن و دستگاه‌های مسئول برای تعیین تکلیف این موضوع شد.

یوسف‌پور همچنین تأمین زمین برای اجرای طرح‌های خدمات عمومی را از دیگر نیازهای مهم شهرستان برشمرد و گفت: چالوس در بخش‌های مختلف خدمات عمومی با نیاز جدی به زمین مواجه است و انتظار داریم بنیاد مسکن با همراهی مسئولان شهرستانی، همکاری لازم را برای واگذاری زمین مورد نیاز این طرح‌ها انجام دهد.

وی در پایان بر آمادگی مجموعه مدیریت شهرستان برای تعامل و همکاری با بنیاد مسکن تأکید کرد و افزود: هدف از این همکاری، تسریع در اجرای طرح‌های مورد نیاز و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم شهرستان چالوس است.