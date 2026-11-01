به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی‌زاده در نشست رونمایی از کتاب «مطالعات پدافند غیرعامل بنادر شهید باهنر و شهید حقانی» که با حضور ویدئوکنفرانسی علیرضا خجسته،‌ مدیریت ایمنی، بهدشت و محیط زیست و رییس اداره مدیریت بحران و پدافند سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد، اظهار کرد: حادثه بندر شهید رجایی و به‌ویژه تجربیات جنگ تحمیلی دوم، جنگ رمضان و تحولات اخیر در تنگه هرمز، اهمیت پدافند غیرعامل را برای سازمان بنادر و دریانوردی بیش از گذشته نمایان کرده است.

وی افزود: این اتفاقات نشان می‌دهد که موضوع پدافند غیرعامل باید از ابتدای فرایندهای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری تا اجرا، مورد توجه جدی قرار گیرد تا بتوانیم ضمن کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های بندری، استمرار فعالیت و کارکرد بنادر را در شرایط بحرانی تضمین کنیم.

احمدی‌زاده با اشاره به شرایط خاص برخی بنادر شرق هرمزگان در جریان تحولات نظامی اخیر و قرارداد مطالعات طرح پدافند غیرعامل و مدیریت بحران بندر شهید باهنر و بنادر حوزه شرق هرمزگان خاطرنشان کرد: این مطالعات در قالب قراردادی ۱۲ماهه در سال ۱۴۰۳ آغاز شد و طی مراحل مختلف کارشناسی و رفت‌وبرگشت‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به حوادث و تجربیات اخیر، اهمیت و ضرورت این مطالعات بیش از پیش مشخص شد و امروز در مرحله رونمایی از نتایج آن قرار داریم.

معاون دریایی و بندری مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان ادامه داد: هدف اصلی این مطالعات، تبدیل نتایج کارشناسی به برنامه‌های اجرایی و عملیاتی در سطح بنادر است تا با شناسایی تهدیدها و کاهش نقاط آسیب‌پذیر، زمینه تداوم فعالیت بنادر در شرایط بحرانی فراهم شود.

احمدی‌زاده با تأکید بر نقش راهبردی بنادر در اقتصاد و زنجیره تأمین کشور گفت: با توجه به اینکه بخش عمده واردات و صادرات کشور از طریق دریا انجام می‌شود، حفظ کارکرد بنادر در شرایط بحرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تجربه تحولات اخیر نیز نشان داد که فعالیت مستمر بنادر تا چه اندازه در پیشبرد امور کشور تأثیرگذار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد بندر شهید باهنر در جریان حملات و شرایط جنگی اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار آن دوران و قرارگیری در موقعیت حساس، به‌جز حادثه روز نخست که منجر به شهادت یک نفر شد، خوشبختانه آسیب دیگری به شناورها و مجموعه عملیاتی بندر وارد نشد.

وی افزود: تخلیه اضطراری و به‌موقع بندر شهید باهنر در همان لحظات اولیه، نقش مهمی در جلوگیری از بروز خسارات بیشتر داشت. در آن مقطع، حدود بیش از یک‌هزار و 500 دستگاه خودرو در محوطه بندر مستقر بود و بخش قابل توجهی از انبارها نیز مملو از کالاهای اساسی بود، اما با اتخاذ تدابیر لازم، فعالیت بندر حتی برای لحظه‌ای متوقف نشد.

معاون دریایی و بندری بنادر شرق هرمزگان با قدردانی از تلاش کارکنان حوزه ایمنی، آتش‌نشانی و مدیریت بحران خاطرنشان کرد: بخش مهمی از موفقیت بندر در حفظ تداوم فعالیت، حاصل آمادگی، تعهد و ازخودگذشتگی همکارانی بود که حتی در شرایط جنگ و بمباران نیز محل خدمت خود را ترک نکردند و به مسئولیت‌های خود ادامه دادند.

احمدی‌زاده تأکید کرد: حضور میدانی نیروهای عملیاتی و مسئولان ایمنی و پدافند غیرعامل در شرایط بحرانی، علاوه بر انجام وظایف تخصصی، موجب افزایش اطمینان و اعتماد سایر کارکنان و فعالان بندری برای ادامه فعالیت می‌شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از مجموعه مدیریت بحران، ایمنی و آتش‌نشانی و تمامی کارکنانی که در آن شرایط پای کار بودند، ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از نتایج مطالعات پدافند غیرعامل و تبدیل آن به اقدامات اجرایی، مسیر کاهش آسیب‌پذیری و تداوم کارکرد بنادر با جدیت بیشتری دنبال شود.