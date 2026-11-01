برگزاری شورای فرهنگ عمومی لرستان با محوریت نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و چهل و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان لرستان، عصر روز یکشنبه دهم آبان‌ماه ۱۴۰۵، با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع)، معاون سیاسی و امنیتی استاندار، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان و سایر اعضای شورا برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی موضوعات مرتبط با حوزه فرهنگ عمومی استان و تبادل نظر درباره برنامه‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی، با دو دستور کار اصلی تشکیل شد.

بررسی برگزاری نمایشگاه کتاب در هفته کتاب

یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی موضوع برگزاری نمایشگاه کتاب هم‌زمان با هفته کتاب بود.

در این بخش، موضوع برگزاری نمایشگاه به‌عنوان فرصتی برای توجه بیشتر به کتاب و کتاب‌خوانی و فراهم کردن زمینه دسترسی علاقه‌مندان به آثار مکتوب در دستور کار اعضای شورا قرار گرفت.

برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند بستری برای معرفی آثار نویسندگان و ناشران، توجه به ظرفیت‌های فرهنگی استان و تقویت ارتباط میان فعالان حوزه کتاب و مخاطبان فراهم کند.

تبادل نظر درباره فعالیت‌های قرآنی استان

دومین دستور کار یکصد و چهل و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی لرستان، بررسی و تبادل نظر درباره فعالیت‌های قرآنی استان بود.

در این بخش، موضوع فعالیت‌های قرآنی و ظرفیت‌های موجود در این حوزه مورد توجه قرار گرفت و اعضای شورا درباره مسائل مرتبط با برنامه‌های قرآنی استان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شورای فرهنگ عمومی استان لرستان به‌عنوان یکی از بسترهای هماهنگی و بررسی مسائل فرهنگی، موضوعات مرتبط با ارتقای فرهنگ عمومی و تقویت برنامه‌های فرهنگی و دینی را در نشست‌های خود پیگیری می‌کند.