  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

برگزاری شورای فرهنگ عمومی لرستان با محوریت نمایشگاه کتاب

برگزاری شورای فرهنگ عمومی لرستان با محوریت نمایشگاه کتاب

خرم‌آباد- یکصد و چهل و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان لرستان برگزار شد و موضوع برگزاری نمایشگاه کتاب در هفته کتاب در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و چهل و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان لرستان، عصر روز یکشنبه دهم آبان‌ماه ۱۴۰۵، با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع)، معاون سیاسی و امنیتی استاندار، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان و سایر اعضای شورا برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی موضوعات مرتبط با حوزه فرهنگ عمومی استان و تبادل نظر درباره برنامه‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی، با دو دستور کار اصلی تشکیل شد.

بررسی برگزاری نمایشگاه کتاب در هفته کتاب

یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی موضوع برگزاری نمایشگاه کتاب هم‌زمان با هفته کتاب بود.

در این بخش، موضوع برگزاری نمایشگاه به‌عنوان فرصتی برای توجه بیشتر به کتاب و کتاب‌خوانی و فراهم کردن زمینه دسترسی علاقه‌مندان به آثار مکتوب در دستور کار اعضای شورا قرار گرفت.

برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند بستری برای معرفی آثار نویسندگان و ناشران، توجه به ظرفیت‌های فرهنگی استان و تقویت ارتباط میان فعالان حوزه کتاب و مخاطبان فراهم کند.

تبادل نظر درباره فعالیت‌های قرآنی استان

دومین دستور کار یکصد و چهل و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی لرستان، بررسی و تبادل نظر درباره فعالیت‌های قرآنی استان بود.

در این بخش، موضوع فعالیت‌های قرآنی و ظرفیت‌های موجود در این حوزه مورد توجه قرار گرفت و اعضای شورا درباره مسائل مرتبط با برنامه‌های قرآنی استان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شورای فرهنگ عمومی استان لرستان به‌عنوان یکی از بسترهای هماهنگی و بررسی مسائل فرهنگی، موضوعات مرتبط با ارتقای فرهنگ عمومی و تقویت برنامه‌های فرهنگی و دینی را در نشست‌های خود پیگیری می‌کند.

کد مطلب 6996780

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها