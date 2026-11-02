به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اکبری صبح دوشنبه در آیین افتتاحیه نمایشگاه یاس‌ کبود که در سالن کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی برگزار شد، با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران برپایی نمایشگاه روایت زندگی حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار کرد: این مجموعه با تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی و همراهی مدیران دستگاه‌های مختلف برپا شده و فرصتی برای آشنایی نسل جوان با وقایع تاریخی و سیره اهل‌بیت(ع) فراهم کرده است.

سردار اکبری با اشاره به روند آماده‌سازی این نمایشگاه اظهار کرد: عوامل اجرایی و خانواده‌های آنان حدود یک ماه است که به‌صورت شبانه‌روزی برای آماده‌سازی این مجموعه تلاش می‌کنند و این اقدام فرهنگی با همراهی و حمایت مسئولان و مدیران دستگاه‌های مختلف استان به مرحله اجرا رسیده است.

وی با قدردانی از همراهی مدیران و مجموعه‌های مشارکت‌کننده افزود: هر یک از مدیران و مسئولان، با توجه به ظرفیت‌ها و ارتباطات خود، بخشی از کار را بر عهده گرفتند و حاصل این همدلی، آماده‌سازی نمایشگاهی با محوریت معرفی وقایع تاریخی و معارف اهل‌بیت(ع) است.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی ادامه داد: در این نمایشگاه، راویان به تشریح وقایع تاریخی می‌پردازند و دانش‌آموزان، دانشجویان و دیگر بازدیدکنندگان می‌توانند با حضور در بخش‌های مختلف، با این رویدادها آشنا شوند.

سردار اکبری با اشاره به ادامه فعالیت نمایشگاه در روزهای آینده گفت: پیش‌بینی شده است این مجموعه برای حدود یک ماه میزبان علاقه‌مندان و گروه‌های مختلف بازدیدکننده باشد تا زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر اقشار مختلف جامعه از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی فراهم شود.

وی همچنین از برگزاری مراسم دهه دوم فاطمیه پس از نماز مغرب خبر داد و از خانواده‌های محترم و عموم علاقه‌مندان دعوت کرد تا در این مراسم معنوی حضور یابند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی در پایان با تأکید بر جایگاه محبت حضرت فاطمه زهرا(س) در زندگی مؤمنان، این محبت را نعمتی ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد که توسل به حضرت زهرا(س) و اهل‌بیت(ع) در همه مراحل زندگی، زمینه‌ساز بهره‌مندی از شفاعت آن بزرگواران باشد.