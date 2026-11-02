به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌ های اسنوکر بین‌ المللی ۲۰۲۶ و در جریان راند سوم این مسابقات، امروز (دوشنبه ۱۱ آبان) حسین وفایی به مصاف «مارک سلبی» چهره سرشناس اسنوکر انگلیس رفت و با نمایشی موفق توانست حریف قدرتمند خود را با نتیجه ۶ بر ۲ شکست دهد.

این پیروزی در شرایطی برای نماینده ایران به دست آمد که «سلبی» یکی از نام‌ های مطرح اسنوکر جهان و دارنده جایگاه چهارم رده‌ بندی جهانی این رشته است.

وفایی پیش از این نیز در راند دوم مسابقات، مقابل «استوارت کارینگتون» از انگلیس به میدان رفت و با پیروزی قاطع ۶ بر صفر، قدرت خود را به نمایش گذاشته بود.

ملی‌پوش اسنوکر ایران با ثبت دو پیروزی متوالی، جواز حضور در جدول اصلی رقابت‌ های بین‌المللی ۲۰۲۶ را کسب کرد. دیدارهای این مرحله به میزبانی شهر نانجینگ چین برگزار می‌ شود.

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