به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز دوره تربیت مربی بدنساز سطح C آکادمی ملی المپیک، هفته گذشته (یکشنبه ۳ آبان) با تشکیل کلاس‌های تخصصی در حوزه علوم ورزشی و بدنسازی در محل این آکادمی برگزار شد.

برگزاری این دوره با هدف ارتقای دانش تخصصی و مهارت‌ های حرفه‌ای مربیان بدنسازی و با بهره‌ گیری از اساتید و متخصصان حوزه علوم ورزشی در دستور کار قرار گرفت. برگزار می‌شود. در این دوره چهار روزه، مجموعه‌ای از مباحث تخصصی در زمینه مدیریت ورزشی، فیزیولوژی و طراحی تمرین، ارزیابی قابلیت‌های جسمانی و سایر موضوعات مرتبط با عملکرد و سلامت ورزشکاران ارائه شد.

محمد تابع رئیس آکادمی ملی المپیک با تاکید بر اهمیت برگزاری دوره تربیت مربی بدنساز سطح C در آکادمی ملی المپیک گفت: بدنسازی یکی از دوره‌ هایی بود که در کمیته علمی آکادمی برای برگزاری آن حساسیت و تأکید ویژه‌ ای داشتیم؛ چرا که با توجه به نقایص و مشکلات موجود در زمینه آمادگی جسمانی و ارزیابی عملکرد ورزشکاران در رشته‌ های مختلف، به این جمع‌ بندی رسیدیم که آموزش در این حوزه از نیازهای اساسی ورزش کشور است.

وی افزود: طی کردن اصولی روند بدنسازی، چه در دوره آماده‌ سازی و چه در مقطع نزدیک به مسابقات، از الزامات هر رشته ورزشی، تیم و ورزشکار است و تحقق این موضوع مستلزم برخورداری از دانش و مهارت تخصصی در این زمینه است.

رئیس آکادمی ملی المپیک با اشاره به برنامه‌ ریزی برای توسعه آموزش‌ های تخصصی در این حوزه تصریح کرد: با توجه به خلا موجود در بسیاری از رشته‌ ها، تصمیم گرفتیم برگزاری دوره‌ های آموزشی را از سطوح پایه آغاز کنیم و به‌تدریج آن را تا بالاترین سطوح و حتی سطح بین‌ المللی با بهره‌ گیری از مدرسان خارجی گسترش دهیم. هدف ما این است که این بخش را به یکی از نقاط قوت ورزش کشور تبدیل کنیم.

تابع درباره شرایط شرکت‌کنندگان در دوره تربیت مربی بدنساز سطح C نیز گفت: افرادی که در این دوره حضور دارند، حداقل مدرک کارشناسی تربیت بدنی دارند و با مباحث پایه‌ ای همچون آناتومی، فیزیولوژی بدن انسان، عضلات، ساختار اسکلتی و سیستم عصبی ـ عضلانی آشنا هستند.

وی با اشاره به استقبال از این دوره عنوان کرد: تعداد متقاضیان بسیار زیاد بود و پس از انجام مصاحبه‌ ها و طی مراحل گزینش، در نهایت حدود ۸۰ نفر برای حضور در این دوره انتخاب شدند.

رئیس آکادمی ملی المپیک ادامه داد: این دوره طی سه هفته برگزار می‌ شود و با هدف حفظ کیفیت آموزش و افزایش اثربخشی کلاس‌ ها، تصمیم گرفتیم شرکت‌ کنندگان را در گروه‌ های ۲۵ تا ۳۰ نفره سازماندهی کنیم؛ چرا که افزایش تعداد افراد در هر کلاس می‌ تواند از کیفیت آموزش بکاهد.

تابع در پایان خاطرنشان کرد: شرکت‌ کنندگانی که بتوانند حد نصاب قبولی در این دوره را کسب کنند، مجاز به حضور در سطوح بالاتر تربیت مربی بدنساز خواهند بود. تلاش ما این است که آموزش‌ ها از پایه و به شکلی اصولی و قوی ارائه شود تا شرکت‌ کنندگان بتوانند مراحل بعدی را نیز با موفقیت پشت سر بگذارند.